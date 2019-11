Mineros UTEP no dan una

Los primeros 29 segundos del partido fueron una verdadera pesadilla para los Mineros de UTEP en la derrota que sufrieron ayer, 52-26, ante los Mean Green de North Texas, en lo que fue el séptimo descalabro al hilo para el equipo de la universidad paseña.

Con este resultado UTEP puso su marca general en un ganado y siete perdidos y 0-5 en juegos de conferencia, mientras que North Texas mejoró a 4-5 general y 3-2 en partidos de la liga.

Los Mean Green se vieron arriba en el marcador por un par de touchdowns apenas a los 29 segundos de iniciado el partido luego de un regreso de patada de 63 yardas, a lo que siguió un balón suelto de UTEP en el intento de la patada de regreso, recuperado por los locales y que resultó en la segunda anotación de la tarde.

Dentro de todo lo malo para UTEP, Treyvon Hughes fue de lo más destacado con tres touchdowns por la vía terrestre y un total de 97 yardas en corridas. Esas tres anotaciones lo colocan con un total de 10 en esta temporada, siendo el primer jugador Minero en correr para 10 o más touchdowns en un año desde que Aaron Jones sumara 17 en el 2016.

El equipo picapiedra sumó 285 yardas totales a la ofensiva, 166 de ellas por tierra, mientras que North Texas sumó 479, con 332 por la vía aérea.

Abajo en el marcador 14-0 antes de que la ofensiva pudiera ingresar al campo, los Mineros tuvieron una ofensiva de 65 yardas que culminar con un acarreo de una yarda para touchdown de Hughes, su octavo de la temporada y que en ese momento los ponía a siete puntos del empate.

UNT extendió la ventaja a 21-7 más tarde, cuando Mason Fine encontró a Jyaire Shorter para un pase de 48 yardas hasta la zona prometida con poco más de cuatro minutos por jugar en el primer cuarto.

Después de un primer cuarto de casi una hora de duración, North Texas se hizo presente en el marcador en el segundo cuarto con un gol de campo de 44 yardas de Ethan Mooney, pero los Mineros respondieron de gran manera en la patada de despeje.

UTEP recibió una carga de energía temprano en el segundo cuarto, cuando Duron Lowe regresó la patada de despeje exactamente 100 yardas, con lo cual recortó la ventaja de los Mean Green a 10 puntos, al tiempo que se convirtió en el primer Minero en regresar 100 yardas una patada de despeje, desde que lo hiciera Autrey Golden en el 2014.

Además del gran día de Hughes, los Mineros fueron liderados por Justin Garret, que tuvo 11 atrapadas para 77 yardas, el número más alto de atrapadas en su carrera. El mariscal de campo Kai Locksley completó 17 de 29 envíos para 119 yardas y por tierra sumó 37 yardas en 14 acarreos.