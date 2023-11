Mineros pierden invicto en la temporada

Joe Golding, entrenador de los Mineros de UTEP, consideró que no terminaron bien la primera mitad del partido que este miércoles por la noche perdieron con los Bravos de Bradley en la final del torneo SoCal Challenge y al final eso les costó perder, derrota que al mismo tiempo les quitó el invicto en la presente temporada del basquetbol colegial después de cinco triunfos al hilo.

“No terminamos bien la primera mitad, tuvimos dos malas pérdidas de balón que les dieron cuatro puntos rápidos y convirtieron un juego de siete puntos en 11”, dijo Golding. “Me encanta la forma en que competimos en la segunda mitad. Los interrumpimos. Me encanta la pelea de nuestros muchachos. No sé por qué no tuvimos eso en la primera mitad. No sé si fueron los nervios de estar en este momento por primera vez juntos contra un equipo veterano. No necesariamente fuimos nosotros mismos en la primera mitad, pero me encantó la lucha y la competencia en la segunda mitad”.

Tae Hardy anotó 15 puntos, el máximo del equipo, incluidos dos triples tardíos, pero la posible remontada de UTEP contra Bradley se quedó corta en un revés de 63-59.

Los Mineros (5-1), perdían por nueve puntos, 57-48, con 2:57 por jugar antes de que los triples consecutivos de Hardy en un lapso de 36 segundos lo convirtieran en un asunto de 3 puntos, 57-54, con 1:31 en el reloj. UTEP no permitió que los Bravos (5-0) encestaran un tiro de campo en la recta final, pero suficientes tiros libres realizados por los campeones defensores del Valle de Missouri les permitieron derrotar a los picapiedra.

“Bradley es un muy buen equipo ofensivo”, dijo Golding. “En la segunda mitad les dimos la vuelta 10 veces y los inquietamos. Simplemente no fuimos muy buenos ofensivamente. Forzamos demasiadas cosas y entramos allí tratando de recibir llamadas que no recibimos. Tenemos que hacer el pase extra. Tenemos que aprender de esto. Llevamos seis días. Bradley ganó el Campeonato del Valle de Missouri el año pasado. Mejoraremos y tenemos un grupo de muchachos que quieren ganar”.

UTEP concluirá su estancia en California cuando juegue ante Loyola Marymount Univeristy (LMU)en su verdadero primer partido como visitante a las 5:00 pm de este sábado.