Mineros olvidan derrota y se enfocan en ACU

Armando Vela / El Diario de El Paso

Pasado el trago amargo de la derrota sufrida en Austin ante los Cuernos Largos de Texas por una diferencia de 56 puntos, Dana Dimel, entrenador de futbol americano de UTEP, voltea a ver a los Wildcats de la Universidad Abilene Christian (ACU), sus rivales del próximo sábado, cuando los Mineros regresen al emparrillado del estadio Sun Bowl.

Dimel recordó en su conferencia de prensa semanal que el año pasado Texas también le pasó por encima a los Bulldogs de Louisiana Tech, equipo que terminó campeón en la misma división que ocupan los Mineros en la Conferencia USA.

“Estaban arriba de ellos 38-0 en tres cuartos, similar a lo que hicieron con nosotros. LA Tech fue golpeada por estos muchachos y tuvo un año bastante bueno. Eso es lo más importante que les vendí a nuestros chicos, que es una experiencia de aprendizaje, ahora anda y ve si tienes esa tenacidad que LA Tech tuvo el año pasado y responde a una derrota como esa. Haber sido vapuleado por Texas no es un momento decisivo para el futbol americano de UTEP”, externó Dimel.

El entrenador de tercer año de la universidad paseña, agregó que esa respuesta que espera de sus jugadores tiene que comenzar este fin de semana contra un equipo de ACU que todavía no ha disputado un partido este año y que por graduaciones sufrió algunas bajas en relación a la escuadra que el año pasado terminó con marca de 5-7.

“¿Cuánto podemos saber de ellos? Perdieron a algunos muchachos el año pasado, algunos también optaron por no participar. Estoy tratando de tener una idea de su alineación profunda. Tenemos su roster de 2019, tenemos su lista de dos de su último juego del 2019, hicimos todas las cosas deductivas, pero todavía no he recibido una tabla de profundidad sobre cómo se verá su equipo en 2020.”

“Necesitamos responder desde lo que sentí que no fue una actuación ni siquiera cercana a lo que podemos hacer. Los chicos deben sentirse seguros de que pueden hacer eso porque tienen el talento suficiente para hacerlo”, dijo Dimel.