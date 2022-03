Mineros jugarán el Basketball Classic 2022

El equipo de basquetbol de UTEP continuará con su temporada 2021-22 luego de haber aceptado la invitación para tomar parte en el torneo Basketball Classic 2022, presentado por Eracism, en el que jugarán a partir de este martes 15 de marzo.

El rival de los Mineros y el total de los 32 equipos que participarán en la competencia serán dados a conocer hoy por la noche, pero los ‘picapiedra’ abrirán en casa a las 5:00 pm.

Será la primera aparición en postemporada para los ‘picapiedra’ desde que compitieron en el NIT de 2015.

“Estamos encantados de continuar nuestra temporada y experimentar la postemporada en el Clásico de Basquetbol 2022”, dijo el entrenador de UTEP, Joe Golding. “Nuestros muchachos se han ganado la oportunidad de jugar más juegos frente a los mejores aficionados del país. Hemos visto la asistencia crecer en el ‘Don’ en el transcurso de la temporada y esperamos que Miner Nation vuelva a aparecer mientras buscamos escribir otro capítulo en nuestra orgullosa historia del basquetbol”.

UTEP ha tenido un primer año estelar bajo el mando de Golding, en el que logró sumar la mayor cantidad de victorias (19) desde que terminó 19-14 en la campaña 2015-16. Ahora, los Mineros tendrán la oportunidad de superar esa cifra y lograr su primera temporada de más de 20 victorias desde que tuvieron marca de 22-11 en 2014-15.

Los Mineros terminaron con marca de 11-7 en partidos de la Conferencia USA para asegurar su primer récord ganador en la liga desde que lograron una marca de 12-6 en 2016-17. Para lograr eso este año, se apoyaron en 10 victorias en los últimos 14 juegos de la fase regular, incluido el triunfo 70-68 sobre el campeón de la División Oeste, North Texas, con el que le cortaron a los Mean Green una racha de 15 victorias consecutivas el pasado 5 de marzo.

En su primer partido del Campeonato de la C-USA, UTEP derrotó a Old Dominion 74-64 el pasado miércoles 9 de marzo, en lo que fue su primera victoria en el campeonato en los últimos cinco años. Un día después fueron eliminados por Middle Tennessee en tiempo extra.

Los aficionados pueden visitar la página www.UTEPMiners.com/Tickets para comprar boletos. Los boletos de admisión general cuestan 10 dólares y a nivel de cancha $25 (según disponibilidad).

Los titulares de boletos de temporada 2021-22 a nivel de cancha tendrán el primer derecho de rechazo para sus asientos. El Club Atlético Minero se comunicará en breve para confirmar los detalles. Los asientos junto a la cancha que no se vendan estarán disponibles para el público en general a las 8:00 am del martes (15 de marzo). Además, si el titular de un boleto de temporada tenía un pase de estacionamiento 2021-22, tendrá acceso a su pase de estacionamiento correspondiente en su cuenta en línea antes de este martes a las 8:00 am.