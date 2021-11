Mineros esperan su tazón en el futbol americano colegial

Con una temporada ganadora segura en sus manos, el equipo de futbol americano de UTEP está ahora a la espera de conocer el tazón colegial al que será asignado, pero según algunos analistas, los más probables para los Mineros son el New Mexico Bowl que se juega en Albuquerque y que les ofrece un monto económico de más de un millón de dólares, y el Frisco Bowl, que se juega en el Toyota Stadium en el área de Dallas, Texas, pero que les paga 650 mil dólares.

Después de ganar apenas un juego en cada una de sus dos primeras temporadas en el timón de los Mineros, y tres el año pasado en una campaña recortada, el entrenador en jefe Dana Dimel por fin podrá guiar a su equipo a un jugar en el mes de diciembre, y buscará darle a UTEP el primer triunfo en un partido de tazón desde 1967, cuando ganaron el Sun Bowl.

Con base en todas las proyecciones de los tazones, los dos juegos más lógicos para los Mineros serían el New Mexico Bowl en Albuquerque y el Tropical Smoothie Cafe Frisco Bowl en el Toyota Stadium. Los dos partidos tienen sentido por algunas razones. Si los Mineros regresan a Albuquerque, muchos paseños podrán hacer el viaje de tres horas y media por carretera para apoyar a UTEP. También sería la tercera vez en los últimos 11 años que UTEP jugaría en el University Stadium. Otra buena razón es que el New Mexico Bowl paga más de un millón de dólares, según publica el sitio web de la estación KROD 600 AM de El Paso.

El otro destino que está en la mira para los Mineros es el Tropical Smoothie Cafe Frisco Bowl. Ese juego se jugaría en el Toyota Stadium, casa del FC Dallas, así como el juego de campeonato de la FCS.

Si los mineros van a Frisco, el tazón les paga 650 mil dólares, que es aproximadamente el 65 por ciento de lo que recibiría la escuela en comparación con el New Mexico Bowl. A pesar del pago menor, hay una tonelada de exalumnos de UTEP que viven en Dallas y las ciudades circundantes en el centro de Texas, que siempre hacen el viaje para ver a los Mineros cuando juegan en escuelas como North Texas, Rice o UTSA y estarían en Frisco para apoyarlos.

College Football News proyecta que UTEP se medirá a Utah State en Frisco; 247Sports dice que a Wyoming en Albuquerque, lo mismo que Athlon Sports. CBS Sports también pone a los Mineros en Albuquerque, pero contra Louisiana.

Kyle Bonagura, de ESPN, cree que el rival será Boise State en el New Mexico Bowl. Mark Schlabach, también de ESPN, proyecta a los paseños para el tazón de Frisco contra Utah State; y Sporting News cree que UTEP ira al Bahamas Bowl contra Miami (Ohio).