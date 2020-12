Mineros consiguen cuarto triunfo de la temporada

Armando Vela / El Diario de El Paso

Los Mineros de UTEP sumaron su cuarto triunfo de la temporada y mantuvieron el invicto como locales, al derrotar ayer a los Redhawks de la Universidad Benedictina en Mesa, 79-59, en el Don Haskins Center de UTEP. Fue el penúltimo partido ante un rival de otra conferencia para los Mineros, que el próximo lunes 28 de diciembre volverán a estar en casa para medirse a los Santos de Our Lady of the Lake.

Ayer los Mineros saltaron a la cancha con cinco jugadores que normalmente inician los juegos en la banca, Cam Clardy, Vuk Vulikic, Ze'rik Onyema, Adam Hess y Gilles Dekoninck. De esos cinco, Vulikic y Hess fueron los que al final más minutos acumularon en la cancha con 24 y 15, respectivamente. Verhoeven tuvo doble dígito al sumar 10 rebotes.

El ataque Minero estuvo encabezado por los 16 puntos de Christian Agnew y los 15 de Tydus Verhoeven.

Como equipo, UTEP terminó con una efectividad de 42.3 por ciento en tiros de campo (30-71), 21.9 desde la larga distancia (7-32) y 63.2 por ciento en tiros libres (12-19).

Por los visitantes los mejores anotadores fueron Nick Sessions con 13 puntos, Austin Denham y Tre Carolina con 11 cada uno.

Los Redhawks terminaron el partido con 20 encestes en 71 intentos de tiros de campo, para una efectividad de 28.2 por ciento. De tres puntos tuvieron 26 intentos y encestaron siete (26.9) y en tiros libres acabaron con 70.6 por ciento de efectividad (12-17).

El equipo paseño fue amo y señor del juego de principio a fin. A los tres minutos de acción ya ganaba 10-0, mientras que los primeros puntos de los visitantes llegaron cuando habían transcurrido poco más de cuatro minutos de acción. Al medio tiempo los picapiedra ganaban sin problemas 42-23.

La segunda mitad del partido no fue la excepción y los Mineros mantuvieron siempre la ventaja de doble dígito en el marcador. (Eduardo Morán)