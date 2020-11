Mineras listas

Cortesía de UTEP Athletics

Con la meta puesta en anotar más puntos y ganar más partidos esta temporada, la basquetbolista juarense Katia Gallegos dijo que ella y sus compañeras en el equipo de las Mineras de UTEP están emocionadas por regresar a la duela y dar inicio a una nueva temporada del basquetbol colegial en los Estados Unidos.

Este miércoles, las paseñas tendrán su primer partido de la campaña 2020-21 cuando se midan a las Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México en el Don Haskins Center a partir de la 1:00 pm.

“Estamos más que listas, hemos trabajado muy duro desde que regresamos a El Paso, todas mis compañeras hemos trabajado bastante fuerte y estamos muy emocionadas y sé que los entrenadores también lo están, como equipo no podemos esperar”, declaró la jugadora fronteriza al programa ‘Picks Up Podcast’ del sitio oficial de la universidad paseña, utepminers.com.

Katia comentó que desde que terminó la temporada anterior, en marzo de este año, se dijo a ella misma que necesitaba encestar más el balón, que necesitaba anotar más puntos, que necesitaba pensar más en sus tiros al aro, aspectos en los que ha trabajado todo este tiempo.

También considera que al ser una de las jugadoras que está de regreso para esta nueva temporada, su liderazgo ha crecido mucho y como armadora tiene que estar más en control del equipo.

Como metas, Katia apunta a lo alto y solo piensa en ganar cada partido con las Mineras, mientras que en lo personal espera superar la marca de asistencias que logró el año pasado.

“Quiero ganar, como equipo realmente quiero ganar este año, esa es nuestra meta, y en lo individual romper mi récord de asistencias, sería muy padre, y convertirme en una armadora más completa, reforzar mi liderazgo y anotar más puntos.”

La jugadora juarense de 19 años de edad, ve a un equipo de UTEP con mucho talento, con buenas tiradoras que se han acoplado bien y que han tenido buena química.

Recientemente las Mineras tuvieron un scrimmage, con tiempo reglamentario, que se definió en los últimos segundos y que sirvió para afinar detalles de cara al inicio de la temporada.

“Fue un partido muy bueno, realmente estaba muy cansada al final, yo estaba en el equipo que perdió en el último segundo, fue un poco frustrante, pero simplemente tener a todas de regreso en la cancha, a todas sonriendo, a todas compitiendo, fue muy motivante.”

En relación a su familia Katia dijo que todos están bien aunque últimamente no ha podido ver a sus abuelos.

“Ellos están en Juárez y no pueden cruzar y yo no he ido porque trato de mantenerlos seguros. Mis papás están bien, mi hermana está bien, ella apenas ha empezado la preparatoria, y todo muy bien Gracias a Dios”.