'Mila' Martínez, contenta y orgullosa con Bravas

Milagros ‘Mila’ Martínez, entrenadora de las Bravas de Juárez, consideró que el equipo fronterizo le peleó de tú a tú durante 60 o 70 minutos a las Águilas del América en el partido de vuelta de los cuartos de final, que se jugó el lunes y que al final perdieron 5-1 para terminar eliminadas de su primera liguilla en la historia con un global de 8-2.

La entrenadora española agregó que se tomará unos días de vacaciones en su país natal para después definir su futuro con el equipo de las Bravas.

“Sabía que iba a estar el partido igualado, yo creo que hasta el minuto 70, 65, nos han dado las piernas para competirle de tú a tú al América en su cancha, que creo que es algo muy complicado”, declaró ‘Mila’ en conferencia de prensa.

“Creo que el tercer gol nos ha hecho daño, creo nos ha costado un poquito volver a hacer nuestro juego, pero muy contenta la verdad, muy contenta porque creo que quizá la primera parte ahí en Juárez no fue muy buena, pero la segunda sí que fue. Creo que aquí hemos hecho muy buen papel hasta el minuto 60, 70, entonces pues primera vez en liguilla de las Bravas y compitiéndole de tú a tú muchos minutos al América yo creo que es para estar muy orgullosa”.

La estratega española dijo estar muy contenta en México, aunque en este momento tiene unas ganas enormes de ir a casa, aclarando poco después que no lo dijo a manera de despedida.

“Yo no me he despedido en ningún momento, he dicho además que estoy en México muy feliz.

Bueno, pues nada de despedida, yo estoy pensando en tomarme unas vacaciones, o sea, unos días de vacaciones en España, era lo que yo necesito.

“Es casi prácticamente un año fuera de mi casa, voy a pensar qué hacer estos próximos torneos, este próximo año, igual me voy de vacaciones un año entero, no sé, no sé qué haré, pero bueno yo creo que el club ha trabajado muy bien, está trabajando muy bien, creo que se ha hecho muy buen año y creo que hemos hecho un grupo pues muy muy bueno tanto de jugadoras como de staff y yo creo que bueno a Bravas le esperan, o nos esperan, muchísimas cosas buenas, seguro”.

En relación al uso del VAR en la liguilla de la Liga MX Femenil, ‘Mila’ comentó que le parece bien siempre que se use correctamente.

“A mí me parece fenomenal, sí que es verdad que hoy nos han quitado un gol y así, pero bueno, durante el torneo hemos tenido fallos en nuestra contra la mayoría que nos han quitado puntos, entonces pues para mí es maravilloso, ojalá se tuviera también en la liga, sé que es muy difícil en el torneo regular, pero me parece un acierto siempre que se use bien pues al final lo justo tiene que ser justo siempre y para mí es un avance muy positivo”.