‘Mickey’ Román vs Foster será transmitida en línea

Archivo / El Diario

La pelea del próximo 19 de noviembre entre el boxeador juarense ‘Mickey’ Román y O’shaquie Foster, en la que estará en disputa el título plata superpluma de la WBC, será la primera de un serial que se transmitirá por Ring City USA.

Ésta es la nueva plataforma de contenido y transmisión de boxeo en los Estados Unidos, luego de llegar a un acuerdo inicial hasta 2021 con NBC Sports para presentar eventos de boxeo en vivo los jueves por la noche desde California.

Los combates programados para ese día tendrán lugar en el famoso ‘Wild Card Boxing Club’ de Freddie Roach en Los Angeles.

En la que será su primera edición, en el turno estelar, el recio texano O’shaquie Foster, dueño del título Silver superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, se enfrentará al juarense Miguel ‘Mickey’ Román.

Esa misma noche se dará el duelo entre William Zepeda y Roberto Ramírez, a 10 asaltos.

Román, tres veces retador al título del mundo, y quien es promovido por Promociones del Pueblo, ha demostrado ser un valiente en el ring enfrentándose cara a cara con los mejores en el mundo donde resalta una heroica victoria sobre Orlando Salido, en una guerra en 2017.

“Estoy muy emocionado de volver al ring y les garantizo que será una guerra que no perderé, no hay forma de vencerme pues tengo más sed de triunfo que nunca, y he entrenado como nunca antes”, dijo Román Portillo.

Foster, quien es promovido por Di Bella Entertainment aseguró que demostrará que es el mejor en su división.

“Estoy muy emocionado de volver al ring y demostrarles a todos que soy el mejor en las 130 libras; he entrenado con los mejores en la división y estoy motivado por mostrar mi talento en el evento estelar de esta nueva serie”, argumentó el peleador norteamericano.

Ring City USA trabajará en conjunto con otras promotoras entre las que se encuentran Di Bella Entertainment, Promociones del Pueblo, Golden Boy Promotions y Global Boxing Stars.

Se busca que Ring City sea el lugar donde los talentosos puedan catapultarse al estrellato del boxeo.

Actualmente, Miguel ‘Mickey’ Román entrena en la Perla Tapatía bajo la tutela de Rafael Guzmán.

Cuenta con una marca profesional de 62 triunfos, con 47 de ellos por la vía del nocaut.