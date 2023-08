Mia Guzmán gana oro en Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil

La juarense Mia Guzmán presume ahora una medalla más en su vitrina al ganar la presea dorada en la categoría Sub-10 del XXXIII Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Chicago 2023, que culminó este viernes.

En este torneo tomaron parte ajedrecistas de 21 países en todas las categorías, y en Sub-10 fueron 12 los países que estuvieron representados.

Por equipos, Estados Unidos terminó en primer lugar en menores de 10 años y México se ubicó en la segunda posición.

Para esta competencia en específico, Mia llevó a cabo una intensa preparación, tanto mental como física, guiada por su entrenador Ángel Escareño.

“Le agradezco a mis papás, a mi entrenador Ángel Escareño, a mis mascotas y a toda la gente que de una forma u otra me han apoyado, gracias”, dijo la ajedrecista fronteriza de 10 años de edad.

“También me sentí muy contenta, muy emocionada por este resultado, ya que no me lo esperaba, y pues le agradezco a todas las personas que está detrás apoyándome.”

Antes de partir rumbo a Chicago, Mia tuvo una concentración con la Selección Mexicana en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), organizado por la Federación Mexicana de Ajedrez.

La ajedrecista ha acudido a varios torneos nacionales, siendo el más reciente del de Cadereyta, Nuevo León, donde se colgó la medalla de oro y logró su pase a los Panamericanos 2024.

Mia deberá continuar con sus entrenamientos, pues del 20 de septiembre al 2 de octubre tomará parte en el Campeonato Mundial Sub 20 que tendrá por sede la Ciudad de México, y del 14 al 27 de octubre estará en el Mundial de Cadetes en Egipto.