'Mi nombre es Benoit Paire y por 250 vez soy positivo a Covid'

El portal Medio Tiempo informó que la nueva ola de contagios de Coronavirus por la que atraviesan varios países del mundo ha golpeado muy fuerte al deporte, pues varios deportistas han resultado positivos durante las últimas semanas, uno de ellos es el tenista Benoit Paire, el cual no dudó en mostrar su frustración tras volverse a contagiar.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el clasificado 46 de la ATP confirmó que otra vez dio positivo, esto pese a contar con un esquema completo de vacunación contra el Coronavirus.

"Hola, mi nombre es Benoit Paire y por 250ª vez soy positivo para COVID", comentó el galo. "Honestamente no puedo lidiar más con esta mier... de Covid. ¿Qué cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente", agregó.

Asimismo, Benoit Paire compartió lo difícil que fue el 2021 para él, situación que tal parece se repetirá en los primeros meses del año que está por comenzar. "¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!", publicó.

Cabe recordar que el tenista de 32 años de edad se vio obligado a retirar del US Open 2020 después de dar positivo a COVID-19, un mes más tarde volvió a dar positivo en una prueba que se le realizó al llegar a Alemania para disputar el Abierto de Hamburgo. Además estuvo en cuarentena para poder disputar el Abierto de Australia de este año.

Por otro lado, Benoit Paire aprovechó su publicación para lanzar un fuerte mensaje a la ATP, a la cual cuestionó sobre cómo ayudará a los tenistas que han resultado contagiados de coronavirus y sobre sus cuarentenas.

"Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido" y "es secundario, pero ATP, cómo defiendes a los jugadores en mi caso?", expresó.