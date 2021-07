México pierde ante Japón y complica sus opciones

La Selección Mexicana de Beisbol se fue sin victoria en la primera ronda del beisbol en los Juegos Olímpicos tras perder su segundo duelo ante Japón, 7-4. La novena azteca no está eliminada, pero enfrenta la eliminación ante Israel el domingo.

Las cosas iniciaron bien para los dirigidos por Benjamín Gil, tomando ventaja en la baja de la primera entrada, con sencillo de Joey Meneses que trajo a la registradora a Isaac Rodríguez para la primera carrera de México en su historia en el torneo olímpico. Pintaba para rally, pero Adrian González bateó para doble play, limitando el daño a una.

De inmediato se aplicó el 'carreras que no hagas, carreras que te hacen', ya que Japón lo empató en la alta de la segunda. El abridor Juan Oramas, quien salvó la primera pese a tener hombre en segunda con un out, no pudo repetir el acto de escapismo y con dos outs y hombres en primera y segunda, Takuya Kai pegó sencillo al central para que Hideto Asamura lo empatara.

En la tercera, Japón aprovechó el mal trabajo del cuadro mexicano para tomar ventaja. Sakamoto abrió el episodio con doblete y Yoshida estaba dominado con rola por tercera, pero por amarrar al corredor de segunda, Isaac Rodríguez tardó y lanzó mal a primera. Avanzó Sakamoto a tercera en elevado de sacrificio y llegó la carrera en un rodado al pitcher que Juan Oramas no hizo un fildeo limpio, consideró que no había tiempo para tener jugada en el plato y tuvo que conformarse con sacar en primera.

En la alta de la cuarta, ya con Edgar Arredondo en la lomita, Tetsuto Yamada pegó cuadrangular de tres carreras para el 5-1. México recortó en la baja del cuarto rollo. Comenzaron con dos sencillos que puso hombres en las esquinas, pero Adrián González de nuevo mató el rally con su segunda rola para doble matanza, aunque trajo al plato a Meneses.

En la séptima, Sakamoto pegó cuadrangular solitario y en la octava, los nipones fabricaron una carrera con dos outs, en una rola que pegó en la espinilla de Bañuelos y terminó en infield hit, seguido de un robo y un sencillo productor que dio todavía más tranquilidad e hizo poco más que anecdótico el cuadrangular de dos carreras de Meneses en la baja de la octava, ya que no logró a primera nadie en la novena.

México termina al fondo del Grupo A y el domingo se juega la vida a 27 outs ante Israel, último del sector B. En caso de triunfo, entran al torneo de doble eliminación para poder llegar a las medallas. Japón que pasa como primera de grupo y no jugará hasta el segundo día de la segunda ronda ante el líder del otro grupo.