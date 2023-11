México le dio todo a Julián Quiñones y quiere agradecer

Ciudad de México.- El delantero naturalizado Julián Quiñones dice que eligió representar a México porque este país le ha dado todo y que ni siquiera leyó la carta que la Federación de Colombia le mandó para interntar convencerlo porque tardaron en hacerlo.

"En mi corazón siempre lo he sentido, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia, me dice mi representante '¿leíste la carta?', y le dije 'no, yo no voy a leer la de Colombia' y la rechazamos. Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no", declaró a TUDN.

"Cuando tenía 4 años que estaba acá en México, yo no me iba a Colombia, yo me quedaba acá porque estaba tranquilo, cómodo, la gente se ha portado bien conmigo, tengo a mi esposa, voy a tener a mi hija, México me ha dado todo: paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé y creo que la mejor forma de agradecer a México es representándolo".

El jueves pasado, se reveló el llamado de Quiñones a la Selección, que jugará los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf en la próxima Fecha FIFA.

El delantero del América manifestó que su primer contacto con el Tri fue cuando Diego Cocca, su ex DT en el Atlas, estaba en el banquillo de la Selección.

"Yo hablé con Cocca, me habló cuando yo estaba de vacaciones en Vallarta, me dijo 'Juli, ¿cómo estás? Quiero que estés conmigo en la selección, si quieres piénsalo una o dos semanas'. Mi respuesta fue al momento y le dije 'sí, yo quiero estar con la selección de México. No tengo nada que pensar'", contó, agregando que se sintió muy contento con la invitación que Jaime Lozano, el hoy DT, le hizo a entrenar hace unos meses.

"Había nervios por conocer el grupo, pero cuando estuve ahí vi que era un buen grupo, me sentí contento, la pasé muy bien, fue el momento más feliz de mi vida estando ahí, estuve como un niño", dijo.