Mexicanos confiaron en la Selección y ahora rematan boletos para Octavos

Doha— Cientos de mexicanos se adelantaron y compraron desde hace meses boletos para ver los Octavos de Final. Hubo quienes apostaron a que el Tri sería segundo, pero también hubo el que pensó que México sería primero de grupo.

Ya fuera que adquirieron un boleto normal o unos de Hospitality, los fanáticos tricolores ahora no saben qué hacer pues México quedó eliminado del Mundial.

"Yo tengo dos boletos de Match Pavilion que me costaron mil 950 dólares cada uno para el juego de Polonia-Francia, donde todos esperábamos ver a México, y ahora nadie me los comprará a ese precio. Ya que me den 900 dólares por cada uno, pues me voy a regresar", confesó Juan Carlos, oriundo de San Luis Potosí.

Igualmente, muchos aficionados se han quejado que los que adquirieron Hospitality condicionado para ver a México en Octavos, no les van a regresar su dinero, sino que les han dicho que les darán boleto para ver el partido de Argentina-Australia o en su caso Inglaterra-Senegal.

"Ese partido qué chingados tiene que ver con el grupo de México, es una mafia eso, yo quiero mi dinero de vuelta", dijo Alfonso, quien tenía condicionados dos asientos de Match Hospitality.

El chiste es que ese esperado cuarto partido de México no será negocio.

"Yo compré tres para el de ahora Polonia-Francia, me iba a sobrar uno y pensé que me darían fácil mil dólares por el boleto; no vale ni 400 dólares en reventa", apuntó Alex, molesto ante la situación.

Por lo pronto, la eliminación de México pegó en el ánimo de los aficionados tricolores, cuya ausencia se notará en los estadios mundialistas.