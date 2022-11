Mexicanos arman fiesta cerca de Lusail

Next

Next

Doha— Tacos, cerveza, burritos, tlacoyos y mucho ambiente mexicano se vive en el MexiHouse, Qatar.

El MexiHouse tiene todo lo que un aficionado mexicano puede pedir en Doha, y qué mejor que previo al partido más esperado por la afición tricolor: ante la Argentina de Lionel Messi.

Sombreros charros, máscaras de luchadores y, sobretodo, hermandad es la que se vive en el lugar que permanecerá abierto hasta después de la finalización del partido.

Hay pantallas gigantes y una comodidad con pasto artificial, además de venta de café para llevar al seguidor mexicano a su patria.

El mariachi tampoco podía faltar en el festival para amenizar aún más la pasión nacional, a unas horas del partido.

La locación se encuentra a un costado de la mar de Doha y muy cerca de Lusail, en donde se disputará el partido.

"Puedes encontrar de todo, principalmente la cerveza que es el refresco favorito de nosotros y para llegar más relajados al juego, con una chela se va el nervio", comentó un seguidor.

Los establecimientos de comida también tienen largas filas y en donde el fan azteca ha hecho una escala para recargar pilas.





Se ponen a bailar

Música cumbia, norteña, de banda, han puesto a bailar a los seguidores mexicanos, quienes esperan que el Tri de la campanada ante la Albiceleste.

"Lo más importante es vivir la fiesta del Mundial, uno no viene aquí a buscar problemas, no falta quien se pase de la raya, pero son pocos, la mayoría sabemos respetar y, eso sí, que México gane; si lo hizo Arabia, ¿por qué nosotros no?", dijo Josué Almanza, un aficionado veracruzano.