Meteórico Ricardo Pepi

Un día antes de cumplir los 19 años de edad, el paseño Ricardo Pepi se convirtió en el primer futbolista fronterizo en jugar en un partido oficial del balompié europeo. Ayer, Pepi entró de cambio al minuto 60 del partido que su equipo, el FC Augsburgo, perdió 3-1 con el Hoffenheim después de ir arriba en el marcador desde el minuto cinco, en la jornada 18 de la Bundesliga.

A mediados del año pasado, el juarense Santiago Muñoz fue contratado por el Newcastle United, pero todavía no suma minutos con la escuadra del futbol inglés.

“De El Paso para el mundo, bienvenido a la Bundesliga, Pepi”, publicó el FC Augsburgo en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de una imagen del jugador paseño y la frase “Bundesliga debut”.

Pepi entró de cambio al minuto 60 en lugar del también delantero Andi Zeqiri, pero no pudo ayudar para evitar la derrota del FC Augsburgo.

“Sentí que fue grandioso”, declaró Pepi al sitio bundesliga.com. “Es difícil porque perdimos el juego, pero estamos tratando de trabajar y estamos tratando de prepararnos para el próximo juego y seguir adelante.”

El siguiente compromiso para el delantero fronterizo y el Augsburgo es la visita del Eintracht Frankfurt al WWK Arena en la jornada 19, y Pepi ya considera ese encuentro ante Die Adler como una oportunidad para ayudar a alejar al club de una batalla por el descenso.

El Augsburgo ocupa el sitio 16, de un total de 18 equipos, en la tabla general de la Bundesliga, con cuatro triunfos, seis empates y ocho derrotas, para un total de 18 puntos. Tienen 18 goles a favor y 29 en contra.

“Tuvimos un par de oportunidades para llevarnos al menos un punto de aquí, pero los rivales también fueron muy buenos”, dijo Pepi al sitio web oficial del Augsburgo. “Los 30 minutos de tiempo de juego me hicieron bien, me dieron sentimiento de equipo y también de liga. El equipo y todos en el club me facilitaron la llegada. Ahora seguiremos trabajando las próximas semanas y estaremos listos para los próximos partidos.”

Michael Gregoritsch puso arriba al Augsburgo a los cinco minutos de iniciado el encuentro en la casa del Hoffenheim, pero el cuadro local empató al 38 con gol de Ihlas Bebou, quien al 44 volvió a cimbrar las redes para darle la ventaja a los de casa, y al minuto 90+3 el mediocampista David Raum anotó el gol que dejó las cifras definitivas.

El primer día de este año, se anunció que Pepi dejaba el FC Dallas para llegar al Augsburgo en una negociación que ronda los 20 millones de dólares, y tuvo que pasar solamente una semana para que hiciera su debut oficial después de haber tenido su primer entrenamiento el pasado lunes 3 de enero.

“Ricardo Pepi es un mes más joven que mi hijo, así que hay que ser paciente. Ha causado una buena impresión en el entrenamiento, pero tenemos que darle tiempo para que se adapte”, declaró durante la semana el entrenador del Augsburgo, Markus Weinzierl.

Weinzierl considera a Ricardo Pepi como una apuesta a largo plazo en la máxima división del futbol alemán. “Ha causado una buena impresión. Contamos con él para el largo plazo, es muy joven. Con él tenemos otra alternativa en ataque.”

Conózcalo

Nombre: Ricardo Pepi

Equipo: FC Dallas

Posición: Delantero

Lugar de nac.: El Paso

Fecha de nac.: 9 de enero 2003

Edad: 19 años

Estatura: 1.85 m, 6’1

Peso: 77 kg, 170 lb

Cronología

12 de junio del 2019, debuta en la MLS con FC Dallas

8 de septiembre de 2021, debuta en la Selección Mayor de Estados Unidos y anota un gol

1 de enero de 2022, anuncian su contratación con el FC Augsburgo de la Bundesliga

3 de enero de 2022, tiene su primer entrenamiento con el equipo alemán

8 de enero de 2022, debuta con el Augsburgo