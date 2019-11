Mete Nadal a España en semis

Madrid.- Rafael Nadal y Novak Djokovic jugaron sencillos y dobles ayer, pero el español fue el único que pudo cargar a su equipo a las semifinales de la Copa Davis.

Con Nadal como baluarte, España le dio la vuelta a su eliminatoria, imponiéndose 2-1 ante Argentina. Djokovic, en cambio, no pudo impedir la eliminación de Serbia por idéntico marcador ante Rusia.

Andy Murray quedó descartado otra vez, pero Gran Bretaña se abrió paso entre los cuatro mejores al vencer 2-0 a Alemania. Los británicos enfrentarán a España en semifinales.

Los anfitriones accedieron a las semifinales, arropándose al indomable Nadal. El número uno apareció en la cancha de la Caja Mágica de Madrid para hacer dupla con Marcelo Granollers y derrotar a Máximo González y Leonardo Mayer.

“He jugado un buen partido de individuales, no me he reservado nada”, declaró. “Sabíamos que el dobles contra Argentina iba a ser duro, pero lo hemos resuelto”.

A primera hora, Guido Pella adelantó a Argentina al vencer a Pablo Carreño Busta por 6-7 (3), 7-6 (4), 6-1. Pero Nadal fue una tromba al vapulear 6-1, 6-2 a Diego Schwartzman para su 27ta victoria consecutiva en duelos de sencillos por la Davis.

“Había que ganar sí o sí, el resto no importa”, dijo Nadal.

Animados por eufóricos simpatizantes que por momentos hicieron más ruido que el público local, los argentinos buscaban desquitarse de la derrota en casa ante España en la final de la Davis de 2008, cuando eran amplios favoritos para derrotar a un equipo español sin el lesionado Nadal. España también venció a Argentina en la final de 2011 que se jugó en Sevilla.

Pero el factor Nadal fue demasiado.

“Cuando lo necesitaron, las embocó todas”, dijo Mayer. “Ellos son los mejores del mundo se la luchamos hasta lo último”.



Cae Serbia

Djokovic derrotó 6-3, 6-3 a Karen Khachanov en el segundo duelo de sencillos para nivelar 1-1 la serie. Media hora después, el astro serbio regresó a la pista para hacer dupla con Viktor Troicki Acabaron perdiendo 4-6, 6-4, 7-6 (8) ante Khachanov y Andrey Rublev, luego de malograr tres bolas de partido.

“Duele, y mucho”, dijo Djokovic. “Son partidos que suceden una vez en la vida. Es lo que hay. Se terminó la temporada y vamos a voltear la página”.