Messi y Argentina arrasan en los premios de la FIFA

Associated Press | El argentino Lionel Messi habla tras recibir el premio FIFA best masculino en la ceremonia del Best FIFA Awards celebrada en París, Francia el lunes 27 de febrero del 2023.

Lionel Messi superó a Kylian Mbappé nuevamente, esta vez para alzarse con el premio de la FIFA al mejor futbolista en 2022. Después de conducir a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo, imponiéndose en una épica final contra la Francia de Mbappé en diciembre pasado en Qatar, Messi obtuvo la mayor cantidad de votos sobre su compañero del Paris Saint-Germain y Karim Benzema para asegurar su séptimo trofeo individual otorgado por la FIFA. La española Alexia Putellas se llevó el premio a la mejor jugadora femenina por segundo año consecutivo. Messi, de 35 años, se consagró campeón del mundo tras cuatro fallidos intentos previos con la Albiceleste. Le tocó la amargura de perder la final del torneo de Brasil 2014. "Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelearlo", dijo Messi el lunes en su mensaje ante la audiencia en la sala de conciertos sinfónicos Salle Pleyel de París. "Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener". Fue una noche redonda para los campeones mundiales. Lionel Scaloni fue proclamado como el mejor entrenador y Emiliano Martínez recibió el trofeo al mejor arquero. La FIFA entregó un galardón a la mejor hinchado y el mismo fue para los aficionados argentinos que animaron en Qatar.