Mejora su mecánica

Con la temporada de Ligas Menores a la vuelta de la esquina, los jugadores de las organizaciones de Grandes Ligas finalmente han sido llamados a reportar a sus entrenamientos, y uno de esos peloteros es el lanzador chihuahuense Mario Pérez.

Mario, quien está con la organización de los Cerveceros de Milwaukee, fue llamado para ir a los campos de entrenamiento en Arizona, en liga de clase Rookie.

“Me siento muy bien la verdad, de hecho voy más preparado que otros años, tuve más tiempo para cambiar tanto mis errores en la mecánica, como mentales en situaciones de juego”, comentó Pérez, quien el próximo martes parte hacia allá. “En cuanto llegue lo que me pongan a hacer estoy listo, en el programa que llevo me estoy preparando para llegar y ya sea tirar bullpen, tirar contra bateadores o un juego. Gracias a Dios, con ayuda de mi entrenador me he preparado muy bien”.

No será fácil para Mario, pero tampoco para ningún pelotero. El año pasado no hubo Ligas Menores debido a la pandemia por Covid-19 y prácticamente todos los jugadores tuvieron que entrenar por su parte.

Pérez tiene en mente un reto, un objetivo muy palpable, que es el ir ascendiendo en los niveles de Ligas Menores, algo difícil, debido a la competencia que hay en cada organización.

“Mi mayor reto puede ser que en los primeros meses me vaya muy bien para lograr subir de Liga, creo que ese es mi único reto”, dijo el originario de la ciudad de Chihuahua y quien se formó en la Academia González, antes de ser firmado por Milwaukee.

Asimismo, Mario reflexionó en sobre qué es lo más importante que debe hacer para poder alcanzar ese objetivo y, en última instancia, el sueño de todo pelotero en el mundo: llegar a las Grandes Ligas.

“Debo confiar en mí, no perder el enfoque de lo que quiero lograr y pues lo más importante sería hacerlo divirtiéndome en el campo”, finalizó.

Se espera que otros chihuahuenses también reporten a los entrenamientos de Ligas Menores, aunque la mayoría lo hará en la Liga Dominicana de Verano, que también es clase Rookie.

Las Ligas Menores de Beisbol, por encima de clase Rookie tienen Clase A, Clase A-Avanzada, Clase AA y Clase AAA. Para este año desapareció la Clase A-temporada corta.

Mario Pérez

Edad: 19 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 68 kg

Posición: Lanzador derecho

Organización: Cerveceros de Milwaukee

Equipo actual: Cerveceros Gold en Liga de Arizona (nivel Rookie)