‘Mejora o doy un paso al costado’

Hernán Cristante ha lanzado la moneda al aire: o mejora Bravos en una semana, o él mismo dará el paso a un costado porque en esto no hay término medio, según declaró después de la derrota que sufrieron en Monterrey, 3-0, y que significó el quinto descalabro en el Clausura 2023 y cuarto partido al hilo sin poder anotar gol.

El gol más reciente de la escuadra fronteriza se presentó en la Jornada 6, cuando derrotaron 3-1 al Santos de Torreón y el argentino Tomás Molina anotó el tercero al minuto 81, es decir, Bravos suma 369 minutos sin mandar el balón al fondo de la portería enemiga.

Cuestionado sobre la llegada de algunos refuerzos con el torneo ya avanzado, y si eso ha afectado el rendimiento del equipo en los últimos cuatro juegos, el entrenador argentino dijo que se tendría que hacer un análisis donde tienen que entrar los argumentos.

“Los argumentos no valen cuando perdés, se toman como excusa, entonces para qué voy a hablar del tema. Esto es un caso, sí, que ya está formado y se generalizó a partir de ciertas lesiones de un par de jugadores que eran puntuales en el equipo”, respondió Cristante.

Después Cristante negó que la llegada tardía de refuerzos sea factor para que la escuadra fronteriza no haya ganado en cuatro juegos al hilo, con derrotas en los dos últimos.

“No importa la llegada tardía, es el lapso que tuvieron los jugadores sin ritmo, sin juego, entonces, es natural, y sí, el único responsable soy yo, así que no lo veo como un problema. La solución la voy a traer y la voy a presentar la semana que viene, y esto es simple, muy simple: o se arregla o doy un paso de costado, no hay término medio en esto, no lo hay”.

En relación con la falta de gol en casi 400 minutos, Cristante señaló que los jugadores han dejado de hacer algunas cositas y parece que se les ha ido la identidad de pelea, de tratar de hacer algo más.

“Y hoy estamos parados en un lugar donde no sabemos quiénes somos. Se lo dije a los chicos recién. O creemos que somos una cosa y la realidad es otra, simple. Me toca a mí corregir y el que no esté bien esta vez ya no modifico”.

El argentino agregó que Bravos de repente juega bien, trabaja bien y tiene picos muy altos, pero también tiene picos muy bajos.

“Y es eso, si vos venís a una cancha como ésta, con un rival como éste, lo que no podés pensar es que sos igual que el rival, eso se llama humildad y nosotros somos un equipo humilde, que de repente hemos perdido un poquito esa característica, bueno, no voy a dejar que se escape”.

Sobre el marcador abultado, Cristante fue claro al decir que ante un equipo como Monterrey no se puede tener desatenciones porque te puede hacer tres o hasta siete goles.

“Tal vez sea demasiado premio el que tuvo Monterrey para como fue el partido, pero nosotros tampoco hicimos nada. Fueron dos goles de nada que nos hicieron y uno en pelota parada, trabajada, normal, bien, es una de sus fortalezas. Pero los dos goles que nos hacen después fueron de desatender, de ‘prefiero bajar los brazos o no seguir peleando’. Y eso no lo voy a permitir”.

Próximo partido

Bravos vs Necaxa

Domingo 12 de marzo

9:05 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Sports