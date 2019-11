Mejor, imposible

Por primera vez desde la temporada 2015-16 el equipo de basquetbol varonil de UTEP tiene un inicio de temporada de 4 partidos ganados y cero perdidos, luego del triunfo que lograron el martes por la noche sobre los Lobos de la Universidad de Nuevo México, 66-63, equipo al que le quitaron el invicto.

Con ese récord, los Mineros comparten el primer lugar de la Conferencia USA con los Hilltoppers de Western Kentucky University, ambos con marca de 4-0.

La defensa paseña permitió un porcentaje de 38 por ciento, o menor, en los tiros del rival por cuarto partido consecutivo en este inicio de temporada. El equipo anaranjado y azul permitó 38.8 por ciento (19-49) en tiros al aro por parte de los Lobos, un equipo que había llegado a ese partido con un promedio de 93 puntos por juego y una efectividad de 53.6 por ciento.

“Tuvimos una gran asistencia de aficionados, una gran comunidad que respeta el basquetbol y entiende el basquetbol”, declaró el entrenador de segundo año de UTEP, Rodney Terry. “Continuaremos poniendo un buen producto en la duela, que no solamente represente a la comunidad, sino también a la universidad de la manera correcta. Queremos que la gente continúe apoyándonos y llene The Don”.

Terry agregó que se sintió orgulloso de sus jugadores por la forma en que aguantaron los ataques del equipo de Albuquerque.

“Ese va a ser un muy buen equipo de Lobos. Son extremadamente talentosos y Paul Weir hace un buen trabajo. Pero establecimos el tono a la defensiva y nos protegimos fuerte”.

Abajo en el marcador por un punto, 63-62 con 53 segundos en el reloj, el jugador de segundo año, Jordan Lathon, hizo bueno un tiro de dos puntos y puso arriba a los Mineros con 27 segundos para que terminara el encuentro. Poco después, Bryson Williams recuperó un rebote defensivo, recibió falta, fue a la línea y anotó los dos últimos puntos del juego.

“Lathon es un general en la duela para nosotros. Es un tipo que esperamos que sea el mariscal de campo de nuestro equipo y que haga mejores a los otros chicos que lo rodean”, dijo Terry.

“La primera mitad, comenzó el juego de la manera correcta. Luego quedó atrapado en el juego en términos de ser un poco joven y emocional. Tuvimos que sentarlo un poco, pero no tiene miedo del momento”, concluyó.