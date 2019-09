Medvedev, a semis del US Open

Nueva York.- Esta vez se ahorró el bailecito provocador y tampoco pidió que el público lo abucheara.

Pese a lidiar con una dolencia en la pierna izquierda, el nuevo niño malo del tenis no para de ganar.

Daniil Medvedev prolongó su marcha arrasadora en canchas duras al clasificarse ayer a las semifinales del Abierto de Estados Unidos con una inapelable victoria 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-1 sobre Stan Wawrinka.

A sus 23 años, el ruso se convirtió en el jugador más joven en acceder a las semifinales del US Open desde que Novak Djokovic, con la misma edad, lo hizo en 2010.

Tras cantar victoria en el Estadio Arthur Ashe, Medvedev admitió que temió por un momento durante el primer set que tendría que abandonar el partido debido a un tirón muscular.

Wawrinka, dueño de tres títulos de Grand Slam, en ningún momento creyó que Medvedev tiraría la toalla. El campeón del US Open de 2006 quiso pero no pudo. Se convirtió en otra víctima del estilo desesperante y heterodoxo del sagaz ruso, quien posee una variedad de recursos con los que puede plantear tácticas cambiantes.

Quinto preclasificado, Medvedev se alista para su primera semifinal en un grande, donde aguarda por el ganador del duelo entre la leyenda Roger Federer y Grigor Dimitrov.

En sus dos partidos previos, Medvedev fue el foco de la atención por la manera sarcástica y desafiante en que encaró a la afición que le abucheaba, echándole en la cara que todo ese menosprecio le motivaba más para ganar. Acabó haciendo un gracioso baile moviendo los brazos.

En el cuadro femenil, Serena Williams avanzó a las semifinales con una abrumadora victoria 6-1, 6-0 sobre la china Wang Qiang, empleando apenas 44 minutos. Williams quedó a dos victorias de conquistar un 24to título de sencillos en los Grand Slams y empatar el récord de Margaret Court.

Su próxima rival será la ucraniana Elina Svitolina, quien accedió a las semifinales por segundo Grand Slam consecutivo tras vencer 6-4, 6-4 a la británica Johanna Konta.