Medias Rojas, intratables

Boston.- J.D. Martínez y Andrew Benintendi dispararon jonrones en otra exhibición de bateo de los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park, vapuleando ayer 9-5 a los Yanquis de Nueva York.

Los Medias Rojas han superado 38-13 a los Yanquis para ganar los primeros tres partidos de una serie de cuatro. El as de Boston Chris Sale va hoy en el último duelo por la barrida ante Domingo Germán y los punteros del Este de la Liga Americana.

Éste fue el sexto juego seguido en el que Boston anota ocho o más carreras ante los Yanquis, algo inédito en los 117 años de historia de la rivalidad.

Benintendi acabó con tres hits y anotó tres veces. El dominicano Rafael Devers aportó tres hits y anotó dos veces por Boston.

El colombiano Gio Urshela se fue de 4-4 con un jonrón y un sencillo remolcador para Nueva York, que no había perdido tres en fila desde el 11-14 de junio.

CC Sabathia (5-6) si acaso estuvo un poco mejor que los seis previos juegos por abridores de Nueva York, incluyendo al propio zurdo el lunes pasado. Toleró cinco carreras y nueve hits en 4 1/3 innings.

El venezolano Eduardo Rodríguez (13-4) gestionó con dificultad 5 2/3 innings, permitiendo tres carreras y siete hits, con cinco ponches y tres boletos.



Sale Ortiz del hospital

Boston.- El extoletero de los Medias Rojas David Ortiz ha sido dado de alta tras ser sometido a tres cirugías por las heridas sufridas por un disparo de bala en la espalda en un bar de su natal República Dominicana.

Los Medias Rojas informaron ayer que fueron notificados de que Ortiz fue dado del Hospital General de Massachusetts. El equipo informó que se dará una actualización de la condición de Ortiz la próxima semana.

ESPN indicó que Ortiz, de 43 años, ha estado en su casa desde el viernes y proseguirá su recuperación ahí.

Ortiz fue internado en el hospital de Boston desde el 10 de junio, un día después que fue baleado. La policía dominicana dijo que se le confundió con otro individuo que estaba sentado cerca de él en el bar.

Diez veces seleccionado para el Juego de Estrellas, ‘Big Papi’ fue pieza fundamental de que Boston conquistase tres campeonatos de la Serie Mundial antes de retirarse al final de la temporada de 2016.



Dodgers 9, Nacionales 3

Washington.- El catcher novato Will Smith sacudió un jonrón y remolcó seis carreras, llevando a Clayton Kershaw y los Dodgers de Los Angeles a la victoria por 9-3 a los Nacionales de Washington.

En su décimo juego en Grandes Ligas, Smith jonroneó en el tercer inning, dio un elevado de sacrificio en el cuarto, remolcó una carrera con un doble en el sexto e hizo despegar a los Dodgers al disparar un doble con las bases llenas en el séptimo.

Kershaw (9-2) se asentó tras permitir dos carreras en el primer inning. El zurdo toleró tres, ponchó a nueve y concedió tres boletos hasta el sexto.

El brasileño Yan Gomes pegó un jonrón por Washington, que ha perdido tres en fila por primera vez desde una racha de cinco reveses entre el 19-23 de mayo.

Los Nacionales recurrieron a un relevista como abridor por primera vez, con el zurdo Matt Grace retirando a todos los seis Dodgers que enfrentó, incluyendo a cuatro bateadores zurdos. El derecho Joe Ross (0-3) permitió un jonrón ante el bateador que enfrentó y toleró un total de siete carreras en 4 2/3 innings.



Rays 9, Azulejos 10, 12

Toronto.- El dominicano Teoscar Hernández abrió la parte baja del 12do inning con un jonrón y los Azulejos de Toronto le dieron la vuelta a un déficit de siete carreras para derrotar 10-9 a los Rays de Tampa Bay.

Hernández la sacó ante el puertorriqueño Emilio Pagán (2-2) para su segundo jonrón del juego. Hernández también la desapareció en el octavo, uno detrás del otro con Brandon Drury.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sonó un jonrón de tres carreras en el noveno inning y Drury lo empató con un cuadrangular solitario con dos outs, para que Toronto se repusiera de una desventaja 9-2.

Daniel Hudson (6-2) lanzó un inning para la victoria. Toronto ganó por apenas segunda vez en ocho partidos ante los Rays.

Por los Azulejos, el venezolano Freddy Galvis de 6-1. Los dominicanos Guerrero de 6-2, dos anotadas y tres impulsadas.



Tigres 1, Marineros 8

Seattle.- Ryan Court produjo tres carreras en su primer juego como titular en Grandes Ligas, el novato Austin Nola también remolcó tres anotaciones y los Marineros de Seattle vencieron 8-1 a los Tigres de Detroit.

Los Marineros ganaron su cuarto seguido, su mejor racha desde abril. Los Tigres perdieron el quinto consecutivo y quedaron 40 juegos por debajo de .500, con foja de 30-70, además de quedar maniatados a una o menos carreras en 22 ocasiones esta temporada.

Nola conectó un triple de dos carreras en el cuarto inning. Court, de 31 años, dio un sencillo remolcador para su primer hit y la ventaja 3-1. El venezolano Omar Narváez bateó cuatro hits por Seattle.

Marco Gonzales (12-8) tiene foja de 7-2 en sus últimas nueve salidas desde el 7 de junio. Diseminó seis hits en siete innings.

El abridor de los Tigres Tyler Alexander (0-1) ponchó a nueve, pero apenas trabajó 4 1/3 innings tras permitir ocho hits y cuatro carreras.