Medallas al mayoreo

Con un total de 28 medallas de oro, siete de plata y tres de bronce, regresaron los atletas de la escuela Sánchez Kung Fu, que recientemente compitieron en el Estatal de la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en Parral, Chihuahua.

Esa cantidad de medallas les permitió terminar en segundo lugar entre todas las escuelas que compitieron, por debajo de Parral, siendo al mismo tiempo la academia mejor ubicada de las que asistieron de esta frontera.

“Fue algo muy emocionante porque nos metimos en categorías que no nos habíamos metido, como son formas creativas, formas musicales y pues obtuvimos primeros lugares”, comentó el maestro Ricardo Sánchez.

Ahora, los atletas se preparan para competir en el Macro Regional que se llevará a cabo en Monterrey a finales de junio, y en el Nacional que será en Tijuana a mediados de octubre.

“Agradezco a los alumnos por su esfuerzo y dedicación en cada participación, a mi esposa y coach Martha Sophia Castillo, a los otros coaches Daniela Boueché y Raúl Acosta por su ayuda en los combates y a los papás por el apoyo a sus hijos”, dijo Sánchez.

Por el deseo de hacer ejercicio, José Eduardo Gómez se acercó hace tres años a la academia y desde entonces empezó a practicar el kung fu, que desde entonces lo cautivó y le gusta mucho. Ahora, a los 16 años, José Eduardo ganó oro en este Estatal en point fighting, formas tradicionales y formas creativas.

Me sentí bastante bien, nervioso al principio, ya que participé en cinturones negros por primera vez. Me sentí muy nervioso al principio, pero ya a la hora de competir los nervios se fueron y me concentré en lo que iba a hacer”, dijo José Eduardo.

Su compañera de equipo, Camila Sánchez, también regresó de Parral con tres medallas doradas colgadas al cuello, en formas tradicionales, formas musicales y combate cinturones negros -42 kg.

“Me sentí muy bien, había entrado a otra categoría, me fue muy bien, al principio sí me sentí nerviosa, pero después ya no porque yo lo que pensé es que nada más iba a hacer lo que he practicado durante mucho tiempo”, dijo Camila, de 10 años de edad y estudiante de quinto año en la Primaria Francisco Márquez.

Los medallistas…

Camila Sophia Sánchez Castillo

Oro point fighting cinturón negro 10-12 años - 42 kilos

Oro formas musicales 10-12 años

Oro formas tradicionales cinturón negro 10-12 años

Félix Armando Acosta Ledesma

Oro point fighting intermedio 19-40 años

Oro light contact 19-40 años - 79 kilos

Oro formas tradicionales intermedio 19-40 años

Benjamín González Durán

Oro formas tradicionales cinturones negros 13-15 años

Oro formas creativas 13 a 15 años

Oro point fighting cinturones negros 13-años - 57 kilos

Emilio Peña

Oro point fighting cinturones negros 13-15 años – 69 kilos

Oro light contact - 69 kilos 13–15 años

Plata formas tradicionales cinturones negros

José Eduardo Gómez Chacón

Oro point fighting cinturones negros 17-18 años – 69 kilos

Oro formas tradicionales cinturones negros 17-18 años

Oro formas creativas 17–18 años

Joshua Gamboa

Bronce forma tradicional principiante 9-10 años

Cuartetas principiantes 9-10 años

Leonardo Della Valle

Oro point fighting principiantes 14-15 años

Plata cuartetas 14-15 años

Axel Guardado Morales

Oro forma tradicional intermedio 14-15 años

Bronce point fighting intermedio 14-15 años masculino

Naomi Guadalupe López

Oro point fighting principiantes femenino 14-15 años

Oro forma tradicional principiante 14-15 años

Oro light contact 14-15 años femenino

Mark Anthony Morrison

Oro point fighting intermedio 13–15 años

Plata formas creativas 13-15 años

Plata formas tradicionales

Aylin Hernández

Plata forma tradicional principiante 9-10 años

Cuarteta principiante 9-10 años

Ian Escamilla

Oro forma tradicional principiante 9-10 años

Bronce point fighting principiante 9-10 años

Cuarteta principiante 9-10 años

Ángela Parra

Oro point fighting intermedio 17-18 años

Plata forma tradicional intermedio 17-18 años

Ezequiel Enríquez

Oro forma tradicional avanzado 17-18 años

Oro point fighting avanzado 17-18 años

Oro forma musical 17-18 años

Zafiro Lozoya

Oro point fighting principiante 17-18 años

Oro forma tradicional principiante 17-18 años

Jorge Ortiz

Plata point fighting intermedio 15-16 años

Plata light contact 13-15 años menos de - 69 kilos