Medallas al mayoreo

Una medalla de oro, seis de plata y ocho de bronce, además de presea de bronce en Team 5 Juvenil, fue la cosecha de los atletas chihuahuenses en el taekwondo de los Juegos Nacionales Conade, que en esta disciplina tuvo como sede a Villahermosa, Tabasco.

El juarense Gael Marentes fue el ganador de la medalla dorada y lo consiguió en la categoría cadete, división -53 kilogramos.

PUBLICIDAD

Las preseas de plata quedaron en manos de Paolo Aguirre (-33 kg, infantil), Enoch Posas (-36 kg, infantil), Santiago Alvídrez (-78 kg, juvenil), Thaily Cruz (-39 kg, infantil), Emmenile Hoyos (-27 kg, infantil) y Alexis Rojas (-65 kg, cadete).

Y con el bronce regresaron Cosma Aguirre (-29 kg, cadete), Zoe Nevárez (-30 kg, infantil), Alan Zúñiga (-87 kg, sub21), Osvaldo Salazar (-73 kg, juvenil), Daniela Ayala (+68 kg, juvenil), Kiara Pineda (-44 kg, juvenil), Irlanda Rodríguez (-53 kg, sub-21), Rodrigo Martínez (-45 kg, juvenil).

El equipo que se quedó con el tercer lugar en Team 5 Juvenil estuvo integrado por Raziel Muñiz, Bryan de León, Santiago Alvídrez, Osvaldo Salazar y Max Herrera.

“Fueron muy difíciles peleas, fueron cuatro peleas para el oro, las cuatro estuvieron muy complicadas, en las cuatro me fui al tercer round. El último fue contra un estado muy fuerte, Estado de México, y aun así pudimos sacarla, nos quedamos a rounds 2-1, le gané los dos rounds y con eso me llevé el oro”, compartió Gael Marentes.

“Me siento muy feliz, muy contento, a seguir trabajando para más logros y no hay que bajarle”, agregó el medallista de oro.

Thaily Cruz Silva, de 10 años de edad, acudió a sus primeros Juegos Nacionales Conade y logró la medalla de plata en infantil -39 kg, lo que también representó la primera que ella gana en dos años de entrenar esta disciplina.

“Pues se siente muy bonito la verdad, yo nunca había podido conseguir una medalla, pero ahora sí me siento feliz por conseguir al menos un segundo lugar”, señaló Thaily.

“La verdad estuvo muy bien, hubo competidoras muy buenas y yo digo que me sentí muy bien al ver que pude lograr lo que yo quería y a la vez un poco nerviosa, pero son normales los nervios”, comentó por su parte Emmenile Hoyos Reza, plata en infantil -27 kg.

“Se la dedico mucho a mi familia, a mi profesor Raúl Mata y mucho más a mi papá por siempre apoyarme”, mencionó Emmenile.

Santiago Alvídrez, de 17 años de edad, señaló que aprendió de sus errores, sobre todo los que cometió en la final y que no le permitieron ganar el oro, y en el siguiente torneo los evitará para obtener un mejor resultado.

“Tuve un descuido, que fue lo que me llevó a perder el segundo round y ya en el tercer round estuve un poco desesperado y ya no pude sacar la pelea, pero esos errores los voy a corregir y voy a ir a ganar el siguiente torneo”, dijo Santiago.

Paolo Aguirre, plata en infantil -33 kg, ya contaba con experiencia en torneos nacionales, pero esta fue la primera vez que pudo colgarse una medalla.

“Pues bien porque en un nacional nunca había obtenido una medalla, me siento muy bien de los tantos nacionales que he ido y no había obtenido una medalla”.

–¿Por qué empezaste a practicar este deporte?

“Porque yo vi que los demás niños hacían muchas patadas y yo tenía como una frustración de quedarme ahí atrapado en la casa, pues quería también dar patadas”, respondió Paolo, quien pasó al quinto grado en el Colegio Independencia.

Juegos Nacionales Conade 2023

Taekowndo

Medallistas chihuahuenses

Oro

Nombre División Categoría

Gael Marentes -53 kg Cadete

Plata

Paolo Aguirre -33 kg Infantil

Enoch Posas -36 kg Infantil

Santiago Alvídrez -78 kg Juvenil

Thaily Cruz -39 kg Infantil

Emmenile Hoyos -27 kg Infantil

Alexis Rojas -65 kg Cadete

Bronce

Cosma Aguirre -29 kg Cadete

Zoe Nevárez -30 kg Infantil

Alan Zúñiga -87 kg Sub21

Osvaldo Salazar -73 kg Juvenil

Daniela Ayala +68 kg Juvenil

Kiara Pineda -44 kg Juvenil

Irlanda Rodríguez -53 kg Sub21

Rodrigo Martínez -45 kg Juvenil

Team 5 Juvenil (bronce)

Raziel Muñiz

Bryan de León

Santiago Alvídrez

Osvaldo Salazar

Max Herrera