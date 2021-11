Mean Green rompe el empate; derrota a Mineros en Denton

Un pase de 58 yardas de Austin Aune a Detraveon Brown, en tercera y ocho, puso a los Mean Green de North Texas en la yarda 10 de UTEP con diez segundos en el reloj, lo que les permitió hacer bueno el intento de gol de campo, romper el empate y así derrotar a los Mineros 20-17 ayer, en partido jugado en Denton, Texas y que llegó a tener olor a tiempo extra.

Fue el tercer descalabro consecutivo para el equipo paseño, que ahora tiene una marca general de 6-4 y de 3-3 en partidos de la Conferencia USA.

Los Mineros habían llegado a este juego como ligeros favoritos sobre los Mean Green, pero en duelo resultó más parejo de lo esperado al menos en los dos primeros cuartos.

En el inicio del segundo periodo, North Texas falló un intento de gol de campo de 41 yardas. UTEP inició una nueva serie ofensiva en su yarda 24 con 13:11 en el reloj y en la primera jugada el mariscal de campo Gavin Hardison conectó un pase de 76 yardas con Jacob Cowing para touchdown. Cowing atrapó el envío en la yarda 26 de los Mean Green y por piernas llegó a la tierra prometida.

North Texas sumó sus primeros puntos del partido por medio de un gol de campo de Ethan Mooney, que esta vez sí lo hizo bueno desde 33 yardas con 5:18 para que los equipos se fueran al descanso del medio tiempo.

El tercer cuarto fue de pesadilla para UTEP, que recibió 14 puntos y no pudo sumar uno solo, por lo que se vio abajo en el marcador 17-7 y parecía que los Mineros no encontraban la combinación para hacerle daños a los Mean Green.

Con 11:22 por jugar en ese periodo, el mariscal de campo Austin Aune realizó un acarreo de una yarda para el primer touchdown del día de la escuadra local. Después, Aune conectó un envío de 25 yardas con Roderic Burnes para anotación y así North Texas ya ganaba por diez de diferencia.

En el último cuarto, con 7:04 por jugar, los Mineros iniciaron una nueva serie ofensiva en su propia yarda dos, pero sorprendieron con un pase de 46 yardas de Hardison a Cowing. Poco después, esta dupla se volvió a unir con un envío de 27 yardas que dejó a UTEP a cuatro yardas de anotar, mismas que se encargó de correr Ronald Awatt.

North Texas tuvo el balón con 4:26 en el cronómetro y en su yarda 25, pero la defensa Minera hizo un buen trabajo al permitir solamente dos yardas y obligar a los Mean Green a despejar.

Así, los picapiedra tuvieron una nueva oportunidad para buscar por lo menos el empate, al iniciar desde su yarda 31 con 2:47 en el reloj.

Una carrera de Awatt de 12 yardas y un pase de 32 yardas a Justin Garrett puso a UTEP en la yarda 25 de North Texas y parecía que los paseños tendrían el impulso suficiente para conseguir otro touchdown, pero a partir de ahí solamente pudieron avanzar cinco yardas más, por lo que se vieron obligados a ir por el gol de campo de 37 yardas que hizo bueno Gavin Baechle para empatar el marcador con 55 segundos en el reloj.

La patada de salida consumió seis segundos y North Texas tenía 49 segundos para hacer daño desde su propia yarda 18. En primer oportunidad avanzaron 12 yardas, después vino un pase incompleto, luego Austin ganó solo dos más y en tercera y ocho llegó el bombazo a Brown que les dejó la mesa servida para el gol de campo de la victoria.