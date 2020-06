‘Me voy por la puerta grande’

Marco Tapia / El Diario

Por la puerta grande, por la que entró el 29 de mayo de 2015, por esa misma se ha ido Éder Nicolás Borelli Cap.

Luego de hacer pública su salida de Bravos de Juárez el pasado viernes 12 de junio, a través de una carta, el futbolista originario de Monterrey, Nuevo León dijo no tener todavía la certeza de hacia dónde dirigirá sus pasos para continuar con su carrera profesional de 12 años.

“La verdad todavía no sé a dónde voy, estamos viendo, pero con Bravos llegamos a la conclusión, un poquito parte personal, otro poquito en conjunto con la directiva, de que era bueno cambiar de aire. Ya fueron muchos años y las posibilidades de jugar iban a ser menores, entonces yo preferí que era un buen momento, justo para decirles hasta luego”, comentó el jugador de 29 años en exclusiva a El Diario.

Después de jugar el 2014 con Potros de Hierro del Atlante, Éder llegó a Bravos, y cayó parado, ya que inmediatamente hizo ‘clic’ con la afición fronteriza, gracias a su entrega y pundonor, valores que los aficionados supieron reconocerle.

“Para mí significa muchísimo haber estado durante todo el proceso con Bravos, desde que nació, cuando el equipo se formó. Puedo decir con orgullo que me tocó estar en los momentos más duros, pelear por el ascenso. Todo el color de rosa que la gente ve y disfruta hoy en Primera División se dio gracias a un proceso que implicó mucha lucha para hacer de Bravos un equipo protagonista y colocarlo donde merece estar”, manifestó Borelli Cap.

Bravos apareció en la Liga de Ascenso, categoría en la que llegó a pelear una gran final por acceder a Primera División, pero se quedó en el intento.

Hoy, con dos torneos en Liga MX, Bravos es el tercer club en representar a la frontera en el máximo circuito. Primero fue Cobras y luego Indios.

“Soy parte de ese grupo de jugadores a los que nos tocó ‘picar piedra’, en el buen sentido de la palabra, para conseguir lo que se consiguió hasta el día de hoy”, expresó el futbolista mexicano.

Borelli, junto a Iván Vázquez y Leandro Carrijo, fue uno de los jugadores que se mantuvo activo con FC Juárez de forma consecutiva desde que apareció en el mapa del futbol mexicano.

“Me voy satisfecho, muy pleno, no podría pedir más de todo lo que me dio la gente de Juárez. De mi parte les puedo asegurar que entregue todo, no me guarde nada, y me voy por la puerta de enfrente, por la puerta grande de este club”, finalizó Éder.

Conózcalo…

Éder Nicolás Borelli Cap

Edad: 29 años

Fecha y lugar de nac: 25 de noviembre de 1990. Monterrey, Nuevo León

Estatura: 1.67 metros

Peso: 68 kilogramos

Posición: Defensa

Trayectoria en México: Querétaro, Tigres, Correcaminos, Atlante y FC Juárez

Representó a FC Juárez en la eLiga MX del Clausura 2020

Numeralia en FC Juárez

10 torneos de liga en total

2 torneos de Primera División

130 partidos oficiales en total

108 partidos de liga

22 partidos de copa

3 goles

1 título (Ascenso MX - Apertura 2015)

1 subcampeonato de Copa MX (Clausura 2019)