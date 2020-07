Archivo / El Diario

“Me retiro muy contenta”, dijo la tricampeona nacional de tecnológicos Cindy Ruiz, luego de haber terminado su último semestre en el Tec de Juárez, situación que por ahora no la hace elegible para otra competencia en la que buscaría su cuarta medalla de oro en lanzamiento de martillo.

Sin tener el dato oficial, Cindy ve un poco difícil que este año se lleve a cabo el Nacional de Tecnológicos debido a que se canceló el prenacional que se iba a realizar en el mes de abril pasado. A eso se suma el hecho de que este fue el último semestre académico de ella con las Liebres.

“La verdad yo ahorita no me estoy preparando mentalmente porque este semestre era mi último, entonces ya no alcanzo otro evento. Solamente en caso de que tomara una maestría u otra carrera seguiría compitiendo, pero fue mi último semestre y ya no competiría”, explicó la atleta juarense de 24 años.

-¿Cómo fue tu tiempo como deportista en el Tec de Juárez?

“Cada evento fue diferente, me quedo con mucho de lo bueno, con mucho aprendizaje en cada evento. Todo lo vivido, todos los entrenamientos, todo fue muy bueno y más por mis tres primeros lugares consecutivos en martillo, aunque el último nacional lo fue lo que esperaba”.

El año pasado, en Ciudad Madero, Tamaulipas, Cindy no pudo defender su tricampeonato y terminó en el tercer lugar del Nacional. Sin embargo, regresó satisfecha por haber formado parte del podio, pues para ella era importante no salir de los tres primeros lugares.

Aún con el recuerdo muy fresco de tantas competencias y tantas anécdotas vividas en seis años como parte de las Liebres, Cindy espera pronto tomar una maestría para volver a competir por su alma mater.

“Me voy contenta, me retiro muy contenta de mis tanto viajes como atleta del Tec en compañía de mis amigos y de mis compañeros de deporte. El último viaje fue súper bonito porque iban más equipos, entonces convivimos con más atletas y que todos vieran que del Tec de Juárez pasaron más al nacional”.

El primer oro nacional en martillo para Cindy llegó en el 2016 en Celaya, Guanajuato. Un año después la cita fue en Querétaro y ahí se colgó el metal dorado por segunda ocasión, y en 2018 Oaxaca fue testigo del tricampeonato de Cindy Ruiz.

“Mi mayor satisfacción fue que el primer año sin pensarlo me traje el primer lugar. Fue muy emocionante. Fui tricampeona nacional y tetracampeona prenacional. Esa ha sido mi mayor satisfacción”.

También en Tamaulipas en el 2019, Cindy vivió una de sus mejores anécdotas, cuando jugadores y el entrenador Francisco Herrera del equipo de beisbol decidieron acompañarla a su competencia que estaba programada a las 8:00 de la mañana.

“Nosotros tomamos la ruta porque las chicas de básquet jugaban a la misma hora. Entonces íbamos varios de beis y el profe. De repente se soltó una lluvia superfuerte y todos íbamos supermojados y cuando llegamos al campo, a la zona de competencia, nos dicen que se canceló por la lluvia, el círculo de lanzadores estaba inundado y se cambiaba para la tarde o el siguiente día. Y pues ni todo lo que recorrimos, los charcos, todos bien mojados”.

“Esa ha sido la mejor anécdota que he tenido, y muy chistosa. Como dice Joan Sebastián, cruzamos montes y ríos y todo para que cancelaran la prueba (risas)”.

Conózcala…

Nombre: Cindy Guadalupe Ruiz García

Disciplina: Lanzamiento de martillo y de disco

Equipo: Liebres del ITCJ

Fecha de nac.: 15 de abril de 1996

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 24 años

Peso: 70 kg

Estatura: 1.69 m

Tricampeona nacional de tecnológicos en lanzamiento de martillo (2016, 2017 y 2018)

Tetracampeona prenacional de tecnológicos en martillo (2016, 2017, 2018 y 2019)