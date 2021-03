Me valen madre las críticas: 'Canelo' Álvarez

Agencia Reforma / Saúl Álvarez

Ciudad de México— Saúl Álvarez lo volvió a hacer. Subió a pelear a un ring y ganó, está vez con mucha facilidad, pero con mucho más críticas de las ya acostumbradas en su contra.

Es por eso que el tapatío ya no se preocupa de lo que se diga de él y se enfoca en seguir alcanzado logros en su carrera, publicó Medio Tiempo.

En charla para la cadena DAZN, después de la batalla del sábado en Miami ante Yildirim, Saúl fue claro y dijo ya no darle importancia a sus detractores. "El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos. Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad a mi me vale madres".

"Son muy pocos los que están chingue y chingue" El Canelo encaró su pelea obligatoria del Consejo Mundial de Boxeo ante el turco, que solo tiró 9 golpes de poder en los 3 rounds que duró la batalla, por lo que muchos de los aficionados y parte de la prensa catalogaron el evento del sábado como un fiasco. Ahora, el mexicano encarará a Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo, uno de los mejores en su categoría, en un combate que en el papel le promete a Canelo una nueva oportunidad de lucir y de callar más bocas.