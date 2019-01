Me tocaron el corazón: Ramazotti

Ciudad Juárez— El delanteo brasileño Rafael Ramazotti fue presentado hace unos momentos como el refuerzo de lujo de los Bravos del FC Juárez, como lo dio a conocer hace unas horas El Diario.

Ramazotti, un auténtico trotamundos, viene del futbol asiático, pero además ha estado en el futbol de Suiza.

Luego de un viaje de 30 horas y acompañado de su esposa y su hija de 4 meses de nacida, Ramazotti dijo que cuando lo contactaron todos fueron muy atentos y cariñosos con él y su familia y eso pesó mucho en tomar la decisión de venir a jugar a Ciudad Juárez.

“Primeramente todos cuando me contactaron siempre fueron muy atentos, muy cariñosos conmigo y con mi familia y eso para mí es más importante porque además de la cuestión deportiva también me preocupo por cómo voy a estar y estar feliz. Existían ofertas más atractivas financieramente, pero me tocaron el corazón”, dijo el jugador brasileño.