Me siento como en casa: Mando Alarcón

Cortesía

Un año antes de terminar la High School, el basquetbol era el deporte favorito de Normando Alarcón. Por simple curiosidad se interesó en el futbol americano a los 18 años de edad, se acercó al equipo, entrenó, jugó y eso le abrió las puertas para jugar a nivel colegial.

“Empecé en High School jugando basquetbol, era mi primer amor y mi ídolo era Kobe Bryant, así que andaba ahí jugando cada noche cinco o seis horas y luego me interesó el futbol americano, jugué mi último año y me ofrecieron jugar en colegio y ahí empezó la historia”, recordó Alarcón, uno de los nuevos integrantes de los Rarámuris de Ciudad Juárez, equipo que el próximo año debutará en la Liga de Futbol Americano de México (FAM).

Alarcón cuenta que después de la preparatoria llegó a la Western New Mexico University en Silver City, que en deportes compite en la División II de la NCAA. También estuvo en Sul Ross State.

“Después llegué a El Paso y fui un walk-on en UTEP, pero cuando estaba en el proceso de eso me quebré el pie en un accidente de moto, no jugué por cuatro años, no pensaba que iba a volver a jugar”.

Normando se reactivó y empezó a jugar nivel semiprofesional en El Paso y por su calidad de juego ahí se fijaron en él. Así, un día su mejor amigo, Ángel Ortiz, le preguntó que si no quería jugar en una liga profesional.

En el 2019, Alarcón jugó con los Centauros de Juárez en la FAM y al final de la temporada fue elegido el Jugador Más Valioso. Este año, el paseño cambió de aires y se enroló en las filas de los Caudillos de Chihuahua, equipo con el que jugó solamente cuatro partidos antes de que se suspendiera la temporada por la contingencia sanitaria.

“Me quedé sorprendido porque no pensé que el nivel iba a estar tan fuerte y sí está, hay muchos jugadores mexicanos que sí están muy fuertes y entrenan duro, es lo mismo que en Estados Unidos, me dejaron impresionado”.

Ahora que ha firmado con los Rarámuris, Alarcón dice que se siente como en casa.

“Ya estoy familiarizado aquí y me siento como que estoy en casa y es mi familia aquí y me da mucho gusto regresar a Juárez”.

Precisamente eso, estar en casa y cerca de la familia, influyeron para que el jugador paseño no dudara en aceptar la oferta del equipo fronterizo.

Por último, mencionó qué es lo que debe esperar la afición fronteriza de Mando Alarcón.

“Muchas anotaciones y un espectáculo y todo mi amor y pasión en la temporada. Va a ser algo espectacular y estoy muy orgulloso de la afición de Juárez y muy contento por regresar a mi casa”.

Conócelo

Normando Harris Alarcón

Posición: Receptor

Fecha de Nac.: 19 de octubre de 1989

Lugar de Nac.: El Paso

Edad: 30 años

Estatura: 1.93 m, 6’4

Peso: 102 kg, 225 lb

Equipo anterior: WNMU