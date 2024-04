Me pusieron en 5 equipos diferentes y en el Tri: Fidalgo

Ciudad de México.- Álvaro Fidalgo restó importancia a los constantes rumores sobre una posible salida del América, señalando que prefiere estar enfocado en el presente y en llegar lo más lejos posible en Concachampions y Liga MX.

"En las últimas dos, tres semanas me pusieron como en cinco equipos diferentes, y me pusieron en la Selección Mexicana, me pusieron en todos los lados. Yo simplemente estoy centrado en ganar títulos, en ir partido a partido, mañana tengo un partido muy importante. Es que no pienso en otra cosa que no sea salir campeones. No hay nada ahora mismo que no sea América, que no sea salir campeón de los dos torneos, no pienso en otra cosa, no me importa nada más", dijo el español en conferencia de prensa previa al duelo de vuelta de Cuartos ante New England Revolution.

"Siempre lo dije, no me gusta hablar de mi futuro porque me centro en el día a día, en el presente, en estar en mi mejor versión cada día y es lo que puedo decir, sueño con estar en el Azteca en las dos finales, que es lo que queremos, es lo que llevamos luchando todos estos meses y sé que podemos hacer las cosas bien para estar ahí", agregó.

Este martes en el Estadio Azteca las Águilas disputarán un nuevo partido de vuelta en una llave de eliminación directa, instancia en la que tienen cuentas pendientes tras sufrir en ocasiones anteriores, como contra Chivas en Semifinales del Clausura 2023 y los Octavos de esta misma edición de Champions Cup.

En el interior del América saben que deben mejorar ese aspecto para obtener su boleto al Mundial de Clubes del 2025.

"Es importantísimo para todos (ir al Mundial de Clubes), para los jugadores, para el club, estamos luchando por eso. Desde el principio que comenzó el año nos pusimos ese objetivo de ganar el torneo. Mañana tenemos un partido muy importante, con la cuenta pendiente que tenemos ahí un poco como grupo, de mejorar esas vueltas después de sacar una ventaja, que es importante para nosotros, es importante para el devenir tanto de la Liga como de la Concachampions. Esperemos conseguirlo, estamos muy enfocados en ambos torneos, para el equipo es muy importante estar en ese Mundial", sentenció Fidalgo.