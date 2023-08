Me halaga tener un lugar en la plantilla: José Ángel Hernández

En su llegada a los Indios de Ciudad Juárez, el experimentado lanzador oriundo de Mazatlán, Sinaloa José Ángel Hernández aseguró sentirse preparado para tener un papel determinante en los juegos de semifinales que enfrentará la novena juarense ante el tricampeón de la liga, pues en el pasado, éste ya le costó un campeonato a los Algodoneros y espera repetir la hazaña.

Hernández fue el primer seleccionado de los Indios en la más reciente edición del Draft de la LEB; seguido de él vino el short stop de los Mazorqueros de Camargo Diego Mercado, quien aún no ha logrado entrenar con el equipo debido a dificultades en el traslado, por lo que difícilmente verá actividad este fin de semana ante los Algodoneros.

“Me siento muy halagado de que me hayan abierto un lugar en la plantilla, porque desde la primera vez que enfrenté a los Indios, me di cuenta que tienen un line up muy poderoso, esa fuerza también se ve reflejada en sus abridores y pitchers de relevo como Luis Serna y Andrés Ledezma”, aseguró el exminero de Parral.

Repleto de experiencia, el nuevo refuerzo de los Indios ya sabe lo que se necesita para derrotar a los Algodoneros en instancias finales, pues éste logró vencerlos en el último juego de la gran final de 2018; apoyado por los Manzaneros de Cuauhtémoc, Hernández logró levantar por segunda vez en su vida el trofeo de la pelota estatal, por lo que se espera sea de utilidad para que los de Ciudad Juárez salden las cuentas pendientes que tienen con su rival.

Por su parte, ‘El Talismán’ Heriberto García aseguró que el recién llegado relevista tendrá un papel muy importante en el cierre de esta serie ante los Algodoneros de Delicias, por lo que buscará probarlo brevemente en los primeros encuentros, de cara al último partido de las semifinales.

“Heriberto no mencionó exactamente cuál será mi rol en el campo, si jugaré como primera base o relevista, pero me adelantó que tendré un rol activo en estas semifinales, porque él ya sabe lo que puedo hacer, por eso me seleccionaron. Es una ventaja del draft, que ya no tienes que romper esa barrera de confianza, él sabe dónde colocarme desde antes que llegue a la práctica”. Comentó, Hernández.

La próxima semana, el equipo de Ciudad Juárez podría definir su pase a la gran final del campeonato o concretar una eliminación más en semifinales. Con plantilla completa, la novena fronteriza tratará darle la vuelta a la historia que han escrito durante 22 años y cobrarse la derrota en la gran final de 2019 que sufrieron ante los Algodoneros.