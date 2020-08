UTEP Athletics

A Gilles Dekoninck le encanta competir. Hará cualquier todo lo que sea para mejorar él mismo y ayudar a sus compañeros de equipo a ser mejores. Es el tipo de jugador que hará el trabajo sucio para mejorar el programa de basquetbol de los Mineros de UTEP.

El redshirt junior estuvo fuera de acción la temporada pasada, luego de haber participado en 20 juegos con los Mineros en 2018-19.

Dekoninck llegó a la frontera procedente de Fresno State para seguir al entrenador en jefe de UTEP, Rodney Terry.

Ha sido toda una aventura para Dekoninck la llegada a los Estados Unidos desde su natal Diest, Bélgica. Jugó en la Huntington Prep en Virginia del Oeste, antes de dirigirse hacia la costa oeste de la nación norteamericana.

“Tomé una gran decisión al venir a UTEP, obviamente porque me gusta la forma de entrenar del coach Terry y me siento cómodo con el cuerpo técnico”, declaró Dekoninck al sitio oficial de UTEP Athletics. “Pero ese primer año me divertí mucho porque tuvimos un buen calendario, jugando contra equipos como Arizona y Marquette. Fue especialmente divertido para mí porque nunca había jugado tantos minutos. Los entrenadores confiaron mucho en mí esa temporada”.

En el 2018 Dekoninck abrió su carrera deportiva en UTEP con una actuación de 14 puntos en la apertura de la temporada, mientras sumaba 11 puntos en 5 de 7 tiros y recuperaba siete rebotes en Southern Miss a finales de año. La temporada sopohomore de Dekoninck le dio una idea real del basquetbol colegial después de jugar solo siete partidos como novato en Fresno State.

Terry usó su primera temporada en 2018-19 como base para su filosofía de entrenamiento. Los Mineros eran prácticamente caras nuevas y Dekoninck fue incorporado al programa para ayudar a impulsar el sistema de Terry, jugando duro con gran ritmo.

“Realmente me encanta competir e ir duro”, dijo Dekoninck. “Me gusta jugar con mucha energía porque eso es lo que el entrenador quiere para mí”.

Dekoninck, junto con Terry y el entrenador asistente Nick Matson, tomaron la decisión de no participar en la temporada 2019-20. Eso le dio a Dekoninck la oportunidad de crecer y sumergirse en la práctica para dominar el sistema.

“Tuve una muy buena conversación con el entrenador Terry y el entrenador Matson sobre esa decisión”, dijo. “Me dijeron que me preparara para esta temporada y que me esforzara mucho para poder aprovechar al máximo el año. Me dijeron que tratara las prácticas como si fueran juegos”.

Y Dekoninck hizo precisamente eso. Su uniforme estaba empapado en sudor, y se le podía ver presionando, moliendo y enfrentándose a sus compañeros de equipo para presionarlos más fuerte.

“Estuve practicando duro, pero alrededor de enero, cuando bajamos un poco, el entrenador me dijo que le aumentara en la práctica”, dijo Dekoninck. “Realmente quería que yo obtuviera ventaja sobre algunos de los muchachos para ver cómo reaccionaban”.

Además de hablar con los entrenadores sobre la práctica, Dekoninck y Bryson Williams también conversaron.

“También tuve una buena charla con Bryson Williams sobre esto”, dijo. “Necesitamos tener prácticas más competitivas, no solo escuchar a los entrenadores y hacer los ejercicios. Necesitamos que los jugadores se pongan más a la altura de los otros jugadores para que sean más y más duros. Necesitas ir más fuerte al aro. A veces tienen para aprender de la manera difícil si no quieren aprender. Podrías dar un codazo aquí y allá en un rebote, para que sepan que tienen que pelear”.

Los Mineros, después de su caída a mitad de temporada, respondieron con una racha ganadora de cuatro juegos en la recta final para avanzar al Torneo de la Conferencia de Estados Unidos. Aunque Dekoninck se quedó fuera como redshirt, fue tan importante como los cinco iniciales que contribuyeron a esa carrera.

“Realmente disfruté eso”, dijo Dekoninck. “Creo que es literalmente la parte más divertida de nuestra práctica: la competitividad. Estoy totalmente de acuerdo. Hace que el equipo sea mejor”.

Conózcalo

Gilles Dekoninck

Equipo: Mineros de UTEP

Clase: Redshirt junior

Lugar de nac.: Diest, Bélgica

Edad: 21 años

Estatura: 1.98 m, 6’6

Peso: 92 kg, 205 lb

Preparatoria: Hintington Prep

Escuela previa: Fresno State