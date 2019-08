McLaren regresará a IndyCar en 2020

McLaren regresará plenamente a la competencia en IndyCar la próxima campaña por primera vez desde 1979, en una asociación con un equipo ya existente en el circuito, Arrow Schmidt Peterson Motorsports.

El nuevo equipo será llamado Arrow McLaren Racing SP y empleará la infraestructura actual de Arrow SPM. McLaren trae su experiencia técnica y comercial y su marketing. Será un equipo con dos monoplazas y cambiará la campaña próxima a Chevrolet.

“IndyCar ha sido parte de McLaren desde nuestros primeros días y la serie hoy provee no solamente una plataforma comercial para seguir creciendo nuestra marca en Norteamérica, sino competencia con algunos de los mejores equipos en el deporte de motor en el mundo”, dijo Zak Brown, director general de McLaren Racing. “Venimos a IndyCar con pleno respeto del deporte, nuestros competidores, los fanáticos y la tarea delante de nosotros”.

“En nuestro corazón, nosotros en McLaren somos corredores y donde existe una competencia que nos pone a pruebas, vamos a correr”, añadió.

El equipo actualmente provee monoplazas para James Hinchcliffe y Marcus Ericsson, pero Hinchcliffe es un veterano embajador para Honda y la estrella de anuncios comerciales para el fabricante japonés en Norteamérica. Las siete victorias de Schmidt en IndyCar fueron con Honda, que además ayudó al equipo a ganar dos poles en las 500 Millas de Indianápolis.

Honda Performance Development señaló en una declaración que “aunque lamentamos que esta asociación va a llegar a su fin ... HDP tiene la máxima confianza en la fuerza y la dedicación del resto de sus equipos socios”.

Arrow Electronics seguirá siendo el socio titular del equipo y los cofundadores Sam Schmidt y Ric Peterson continuarán en sus papeles de liderazgo.

“Estoy sumamente orgulloso del equipo que Ric y yo hemos construido y de que una marca legendaria como McLaren Racing ha decidido asociarse con nosotros”, dijo Schmidt. “Arrow es un socio tremendo que ha sido integral para nuestro crecimiento como equipo desde el 2015 y la creación de esta nueva asociación. Los recursos técnicos combinados y oportunidades comerciales que tanto McLaren como Arrow traen proveen una combinación ganadora”.

Gil de Ferrán, director deportivo de McLaren Racing, encabezará la operación de McLaren en IndyCar de forma independiente de la de Fórmula Uno.

“IndyCar es algo natural para McLaren, dado nuestro legado y nuestra determinación para triunfar a los máximos niveles del deporte de motor”, dijo de Ferrán, exganador de la Indy 500. “Nuestra ambición con el tiempo es competir consistentemente por victorias y campeonatos”.

“Reconocemos el reto que tenemos, pero McLaren está comprometido con esta asociación y con el respaldo al equipo”.

En mayo, McLaren no logró clasificarse para las 500 de Indianapolis con el dos veces campeón de Fórmula Uno Fernando Alonso.

Alonso no parece interesado en conducir a tiempo completo en IndyCar en 2020, pero Brown ha indicado que el nuevo equipo tendrá un tercer monoplaza para las 500 de Indianápolis.

AP-WF-08-09-19 1415GMT