Maxi Silvera, delantero de Bravos, quiere aprovechar el mal momento de Santos

Los jugadores de Bravos quieren sacar la espina que traen clavada después de la derrota que sufrieron la semana pasada con las Chivas en el ‘Benito Juárez’ y el delantero uruguayo Maxi Silvera cree que este viernes se les presenta una buena oportunidad ante un equipo del Santos Laguna que no pasa por su mejor momento y que es el más goleado del torneo.

“Tenemos que volver a hacernos fuertes de local, en casa, y ahora tenemos otra revancha el viernes contra Santos Laguna, que sabemos que es un buen equipo”, dijo ayer Silvera en conferencia de prensa.

El jugador sudamericano comentó que el fin de semana vio el partido de Santos y sabe que es un equipo al que le hacen muchos goles, lo cual tratarán de utilizar a su favor, con ataques por las bandas, con centros y con llegadas por adentro también.

“Hay que tratar de reafirmar eso. Las ocasiones que tengamos tratar de convertirlas y después hacernos fuertes en defensa, hay que hacernos fuertes defensivamente, creo que mejorando eso vamos a conseguir más resultados porque Santos Laguna tiene la defensa más goleada y ese es un dato para nosotros que nos favorece y hay que explotarlo”.

En relación con la posición que juega con los Bravos, Silvera dijo que no es algo desconocido para él, pues en su país también jugaba con un doble punta, por lo que es una posición que tiene bastante aceitada y ahora el ‘Tuca’ le pide que baje un poco para trasladar el balón hacia adelante, que sea más creador y es a lo que trata de adaptarse.

De igual manera, busca entenderse con su compatriota Gabriel ‘Toro’ Fernández con la idea de generar más peligro a la ofensiva en cada partido.

“Con el Toro nos estamos entendiendo, no había jugado con él todavía, pero sabemos la característica que él tiene, es un nueve fuerte, que va para adelante siempre, siempre deja las pelotas sucias y va para adelante, creo que cuando sepa leer esas pelotas que él deja ahí nos vamos a complementar muy bien. También le puedo generar cosas a él en cuanto a juego y a goles, creo que si nos hacemos fuertes en eso, reafirmando las características de él, de ir para adelante, de dejar la pelota sucia y yo aprovechándola, creo que vamos a conseguir los goles que necesita el equipo.”

Silvera comentó que a su llegada a esta ciudad los jugadores de Bravos lo recibieron muy bien y sus compatriotas Maxi Olivera, ‘Toro’ y Diego Rolan lo contactaron en cuanto supieron que era un nuevo refuerzo de los Bravos.

“Ni bien se enteraron que yo venía para el club, me hicieron llegar sus mensajes, me comentaron del club, de la ciudad y la verdad que cuando ellos me escribieron no dudé en venir para acá y, bueno, estoy afirmándome en el equipo, la verdad que me recibieron muy bien, eso para un jugador extranjero es muy bueno, me hicieron adaptarme rápido y, bueno, esperemos conseguir los resultados lo antes posible, que es lo que necesitamos”.