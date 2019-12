Mavs, intratables

Dallas.- Ahora que Kristaps Porzingis se ha unido a Luka Doncic en la alineación de Dallas esta temporada, se esperaba que los Mavericks estuvieran mejor. ¿Pero Boban Marjanovic?

Doncic anotó 28 puntos en 26 minutos, Porzingis obtuvo 13 puntos y el mil 500vo. rebote de su carrera, mientras que Marjanovic impuso récords de carrera de 15 puntos y 16 rebotes para ayudar a Dallas vencer ayer a los Pelícanos de Nueva Orleans 130-84. Doncic también tuvo nueve asistencias y seis rebotes.

Dallas mantuvo una ventaja de 64-52 al llegar al medio tiempo. Doncic ya había amasado 20 puntos, y Marjanovic anotó 11 puntos, nueve en el segundo cuarto.

“Marjanovic hizo un gran trabajo”, dijo el entrenador Rick Carlisle. “El grupo en el segundo cuarto en verdad hizo un muy buen trabajo en darnos una ventaja de 10 puntos. Él jugó un importante papel, una vez que le dieron el balón cuando se enfrentaba a un jugador de menor tamaño que él. Causó mucho daño a nuestros oponentes”.

Los Pelícanos no pudieron acercarse ni siquiera dentro del margen de los 10 puntos en la segunda mitad.

“El resto del partido fue una mera formalidad”, dijo Porzingis.

La temporada pasada, Doncic fue nombrado el Novato del Año de la NBA y Porzingis resultó lesionado y no jugó hasta que fue adquirido en un intercambio con los Knicks de Nueva York.

Marjanovic, un jugador serbio de 7 pies con 4 pulgadas de estatura, jugó para dos equipos antes de aceptar un recorte del 50 por ciento a su salario para firmar contrato con Dallas coamo agente libre. Fue un poderoso adversario para los Pelícanos.

“Cuando ellos eligieron utilizar a Jahlil Okafor, esa fue una oportunidad para que nosotros utilizáramos a Boban”, dijo Carlisle. “Es difícil utilizarlo contra jugadores como Jaxson Hayes debido a la rapidez en los disparos”.

Porzingis y sus compañeros de equipo estuvieron muy contentos con Marjanovic.

“Nadie puede detener a Bobie”, dijo Porzingis. “Jugó muy bien. Es de gran tamaño y muy fuerte. Una vez que logra hacerse del balón en el área pintada, no hay mucho que ellos puedan hacer”.



Cavaliers 94, 76ers 141

Filadelfia.- Ben Simmons encestó el segundo triple de su carrera y acabó con 34 puntos, su máxima cantidad en la NBA, y los 76ers de Filadelfia aplastaron 141-94 a los Cavaliers de Cleveland.

Simmons acertó 12 de 14 tiros de campo, entre esos su único intento de tres, y también coló 9 de 12 de tiros libres. Filadelfia quedó con marca de 11-0 como local.

Los 76ers no necesitaron de los servicios de Joel Embiid, quien no pudo jugar con una dolencia en la cadera izquierda.

Darius Garland sumó 17 puntos para los Cavaliers, que han perdido seis en fila y 12 de 13.