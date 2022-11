Mauro Lucero, una historia dorada del boxeo juarense

De niño, cuando estudiaba en la primaria, era muy peleonero, por eso su papá decidió llevarlo a un gimnasio de boxeo para que entrenara el deporte de la orejas de coliflor, en el que el juarense Mauro Lucero forjó una carrera de 30 años, y el próximo domingo 20 de noviembre añadirá una página dorada cuando sea entronizado en el Salón de la Fama del Deportista Juarense.

“Pues más que todo, orgulloso de toda la carrera que hicimos en el boxeo y agradecido con las autoridades que me dieron la oportunidad de pertenecer a este grupo de deportistas selectos”, dijo Lucero en relación a la entronización en la que será acompañado por otros seis ex deportistas y entrenadores.

El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo la elección de esta nueva Clase del nicho de los inmortales del deporte de esta frontera y fue por medio de la prensa que ‘Puños de Oro’ se enteró que él sería uno de los nuevos miembros de este Salón.

“Se siente bien, siente uno que toda la carrera de uno valió la pena y pues gracias nuevamente por esta nominación”.

-¿Qué recuerdos vienen a tu mente a unos días de la ceremonia de entronización?

“Pues desde que empecé, desde los primeros pasos que di en el boxeo, de todas las cosas que gracias a Dios logré, de los sacrificios, en sí se globaliza todo lo que pasé por esta carrera tan bonita del boxeo”, respondió el ex púgil nacido en esta frontera el 6 de mayo de 1972.

Lucero agregó que este duro deporte le dejó muchas enseñanzas, así como tristezas y alegrías, de todo un poco, pero si volviera a nacer, volvería a ser boxeador sin dudarlo.

-¿Qué significa para ti el boxeo?

“Pues vuelvo a repetir, muchos recuerdos, muchas pérdidas, muchas ilusiones, muchas desilusiones, en sí toda una vida”.

-¿A quién la dedicas la entronización?

“Desgraciadamente se la dedicó ahora ya fallecida a mi hija, que hace un mes la perdí, ella sabía de esta premiación y tenía ilusión de acompañarme y desgraciadamente ya no está conmigo y me hubiera gustado haberla tenido aquí conmigo.”

La familia para Mauro Lucero siempre fue una parte importante en su carrera boxística, tanto en los triunfos como en las derrotas.

“Sí, gracias a Dios siempre tuve el apoyo ya sea de mi mamá, de mi esposa, de mi hija. Momentos en los que yo me sentía derrotado ellos me sacaban adelante, momentos cuando yo quise claudicar ellos me decían que siguiera, momentos cuando tuve derrotas por ellos me levanté, en las victorias con ellos las celebraba”.

-¿Por qué decidiste ser boxeador?

“De chico era muy peleonero, clásico ¿no? En la primaria yo era muy peleonero y pues siempre me agarraba con los chavalillos ahí, con los compañeros, incluso hasta defendía a mi hermano el más grande. Y por mi papá, en paz descanse, fue el que me dijo que me iba a llevar a un gimnasio para que supiera defenderme y fue ahí como me inicié en el boxeo”.

En el terreno profesional, Mauro Lucero forjó una carrera de 46 victorias, 32 por la vía del nocaut, 17 derrotas y un empate.