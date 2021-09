Master Juárez, un equipo y una amistad de 25 años en la duela

Una sólida amistad forjada por el tiempo entre varias de ellas, ha sido la base para que un grupo de egresadas, y exjugadoras de las Liebres del Tecnológico de Juárez, se mantengan activas en el basquetbol después de 25 años, y que ahora con el equipo Master Juárez puedan presumir de triunfos en campeonatos nacionales y de participación en torneos internacionales, como cuando representaron a México en una competencia en Italia en el 2017.

Con el transcurso de los años, a ellas se han unido jugadoras que estudiaron en otras escuelas o surgieron de otros equipos.

Recientemente, y dirigidas por el entrenador José Luis Vázquez y su asistente Mario Sánchez, participaron con dos equipos en un torneo nacional organizado por la Liga Premier de Monterrey y lograron el primer lugar con el Equipo Rojo y el tercero con el Equipo Negro en la categoría de 50 años y más.

“Animarme a entrenarlas es porque tengo toda mi vida jugando basquetbol, aparte este equipo viene desde que las muchachas salieron del Tec de Juárez, venimos jugando desde unos 25 años en las categorías de Primera Fuerza de aquí de la ciudad hasta que ya nos toca ahora después de tantos años la categoría master”, comentó José Luis Vázquez.

“Varias de aquí del equipo integramos el equipo del Tecnológico de Ciudad Juárez, muchas nos conocemos desde secundaria, preparatoria y luego ya entramos al tecnológico”, recordó Graciela Rojas, una de las jugadoras de Master Juárez. “Nos graduamos de las carreras y como nos apasiona todo esto hicimos un equipo que nos llamábamos Ex Liebres y continuamos, nos casamos, tuvimos bebés y seguimos y seguimos, ya llegó después este proyecto de master que ya era por edades.”

“Para mí la mayor satisfacción, hablando del basquetbol, es que hace dos años quedamos por primera vez campeonas nacionales, siendo que en nuestra juventud nunca logramos sacar el primer lugar, siempre quedamos en segundo o tercero nacional, y ahora a los 50 años ganar un campeonato nacional créeme que es una satisfacción muy grande”, compartió Maru Torres.

“Hay una amistad primero que nos une a través del deporte. La mayoría somos profesionistas”, comentó Ana María Barragán. “Tenemos la gran oportunidad de mantenernos juntas y hay un ambiente muy sano en este equipo, es un ambiente de respeto, y se han ganado cinco campeonatos nacionales.”

“A mí no me tocó ser parte de ese grupo escolar de egresadas del Tec, pero juego básquet desde la secundaria y ahora en maxi baloncesto me integré a la edad de 44 años”, dijo Ana Téllez.

“Abril García fue la que trajo el maxi baloncesto a Ciudad Juárez y al estado, ella empezó a moverse aquí en la ciudad y en el estado, entonces se hizo un equipo de Ciudad Juárez, al cual fui invitada por Maru Torres y Graciela Rojas, me enteré y me anexé al equipo y mi primer fue torneo en Pachuca”, agregó Téllez.

Master Juárez

Equipo Rojo

Graciela Rojas

Esther Rodríguez

Ana Luisa Téllez

Norma Aguilera

Lidia Gómez

María Peralta

Lorenza Gutiérrez

Marcela Aguirre

Equipo Negro

Edna Ruiz Esparza

Rosa Cano

Amalia Ortiz

Guadalupe Zambrano

Claudia Landa

Gabriela Cuevas

Beatriz García

Maricela García

Coach: José Luis Vázquez

Asistente: Mario Sánchez