Masciarelli, emocionada por formar parte de Bravas

Decidida a llegar a la fiesta grande del futbol mexicano, es la mentalidad con la que Renata Masciarelli, guardameta del FC Juárez, ha asumido la responsabilidad de mantener intacta la portería del conjunto fronterizo en esta temporada.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Renata creció en una familia con gran legado dentro del futbol mexicano, pues su abuelo, quien era originario de Argentina, viajó desde Sudamérica para formar parte de la plantilla de los Rojinegros del Atlas durante los años 60. Tras su retiro, sus hijos, Gerardo Masciarelli, padre de Renata, y Roberto Masciarelli seguirían sus pasos con la camiseta tapatía.

Por lo que no fue sorpresa que desde su niñez la jugadora mostrara pasión por el balompié, por lo que tuvo sus primeras oportunidades en el equipo femenil de las Chivas de Guadalajara, pero ante la falta de una liga profesional para las futbolistas, parecía que la vida de Renata tomaría un rumbo muy alejado de las canchas.

Sin embargo, tras la llegada de la Liga MX Femenil, Masciarelli decidió apostarlo todo por cumplir su sueño de jugar en los mejores estadios del futbol mexicano, aun si eso significaba dejar de lado sus estudios universitarios en Estados Unidos.

En sus primeros entrenamientos, el talento de la jugadora destacaba por encima del resto, no había disparo que fuera capaz de perforar las redes de la jugadora, motivo por el que las Águilas del América se interesarían rápidamente en sumarla a sus filas.

En Coapa, Renata tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de uno de sus grandes ídolos en la portería: el histórico guardameta de la Selección Mexicana y leyenda para los azulcremas Guillermo Ochoa, portero que marcó época en el futbol mexicano con impresionantes atajadas que, sin duda, salvaron a las Águilas en más de una ocasión.

El paso por América sería más que satisfactorio para Masciarelli, pero su carrera apuntaría poco a poco por un proyecto más ambicioso, pues en el norte del país, el FC Juárez había hecho historia tras clasificarse por primera vez a la liguilla, lo cual marcó un antes y un después en el proyecto de las Bravas.

Para esta temporada, el equipo buscó a toda costa la llegada de la tapatía, quien aseguró sentirse emocionada tras conocer el nuevo estilo de juego que proponen las de Ciudad Juárez, pues este destaca por una brutal ofensiva que promete lograr cosas grandes.

En cuanto al cierre del torneo se refiere, la tapatía aseguró que en este proyecto no se ambiciona otra cosa que no sea convertirse en uno de los mejores equipos de la liga. Cree que este plantel puede soñar con estar en liguilla, pero no sólo quiere ser un invitado, sino mejorar los logros del año pasado y ser uno de los candidatos al campeonato femenil.