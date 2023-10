Diego Mejía, director técnico de los Bravos de Júarez, dijo que después de la derrota 5-1 ante Tijuana de hace una semana, todos se reunieron para darse cuenta en qué está fallando cada uno y hoy son un equipo más unido que nunca, de cara al duelo que tendrán mañana contra Monterrey en la Sultana del Norte.

“Esta derrota nos sirvió muchísimo para unirnos, para darnos cuenta en que estamos fallando todos y, bueno, nos juntamos y hoy estamos más unidos que nunca, la verdad es que como siempre lo he dicho el resultado no nos define y en los momentos en los que más difíciles están las cosas es cuando más nos tenemos que unir. Y no solamente hablo de nosotros en el club, hablo de la afición, hablo de prensa, hablo de los que formamos parte de Juárez, porque todos formamos parte de este equipo”, declaró Mejía ayer en conferencia de prensa.

El estratega queretano, señaló que entre estos Bravos y los del torneo pasado no hay comparación, luego de que en el Clausura 2023 la oncena fronteriza no volvió a ganar un solo partido después del triunfo que tuvieron sobre el Santos en la Jornada 6.

“Este es otro equipo y es otro técnico y tiene otros valores. Yo soy feliz con los jugadores que me trajeron, soy feliz porque lo estuve esperando durante mucho tiempo. Cada uno de los que llega llegó en el tiempo que tenía que llegar porque nosotros los estábamos esperando y el equipo ahí adentro está increíble, está más unido que nunca, duelen las derrotas por supuesto, pero tampoco éramos los mejores cuando tocamos el primer lugar.

“La verdad que no podría comparar los equipos, hay una persona distinta al frente, hay una directiva completamente distinta, y es un equipo completamente nuevo, completamente nuevo”.

-¿Cómo animar a los jugadores para salir adelante y enfocarse en el próximo encuentro?, se le cuestionó.

“Lo que pasa es que desde que se inició este proyecto y con todos los jugadores que vinieron se quedó muy claro y muy establecido lo que nosotros como equipo buscamos. Sabemos que el éxito que llega pronto, pronto se acaba, esa es una realidad, hay que cimentar muy muy bien las bases para que la casa no se caiga en un soplido, en un ventarrón, y es a lo que nosotros venimos.

“Sabíamos que íbamos a vivir momentos como el que estamos viviendo ahora, pero queremos ser el reflejo de la sociedad, una sociedad que es súper resiliente y nosotros como club somos igual, hemos salido de peores momentos como club, los hemos vivido con años anteriores, y me parece que los chicos saben lamer heridas rápido, cerrarlas y estamos listos para lo que viene”, sentenció Mejía.