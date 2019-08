Más lesiones para Yanquis

Nueva York.- Para los Yanquis de Nueva York, una doble cartelera se convirtió en una doble oportunidad de sufrir lesiones.

El dominicano Edwin Encarnación se convirtió en el jugador 25 de los Yanquis en ser colocado en la lista de lesionados esta temporada, tras sufrir una fractura en la muñeca derecha al ser impactado por un lanzamiento a 87.1 millas por hora del relevista de Boston, Josh Smith, en el octavo inning de una victoria el sábado 9-2 sobre los Medias Rojas.

El jardinero central, Aaron Hicks, se lesionó el codo derecho en el sexto episodio de un triunfo el mismo sábado por la noche 6-4, mientras hacía un tiro a la tercera base tras un elevado del puertorriqueño Christian Vázquez, para mantener a Sam Travis en la segunda almohadilla.

Encarnación estimó que se perderá entre tres y cinco semanas. Hicks se sometió ayer a una resonancia magnética y no estaba seguro de si debía preocuparse de que se trate de una lesión importante, como un desgarre de ligamento que requeriría cirugía.

“Seguir adelante”, dijo el jardinero derecho Aaron Judge. “Muchos chicos van a seguir lesionándose, pero los muchachos van a continuar dando un paso al frente”.

Encarnación, el bateador designado de los Yanquis, permaneció en el juego y el equipo informó que las primeras radiografías fueron negativas. El dominicano fue sometido posteriormente a una resonancia, la cual reveló la fractura.

“Espero no más de tres semanas”, dijo sobre un posible regreso al terreno de juego. “Quizás tres, tal vez cuatro o quizá cinco, depende cómo suceda la rehabilitación”.

Hicks dijo que nunca sintió dolor en su hombro antes. Fue sustituido en el octavo inning por Brett Gardner.

“Simplemente no pude hacer el mismo tiro y lanzar la pelota fuerte”, reconoció. “Con cualquier cosa en el hombro, siempre te pone nervioso, pero voy a mantenerme positivo en este momento hasta que tomamos la decisión”.

Hicks inició la campaña en la lista de lesionados tras lastimarse la espalda al comienzo de la pretemporada, y no jugó su primer partido hasta el 15 de mayo.



Marlins 2, Rays 7

St. Petersburg, Florida.- Yonny Chirinos permitió una carrera en cinco entradas para después tener que dejar la lomita por una lesión en la mano, y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-2 a los Marlins de Miami para igualar su racha ganadora más larga de la temporada con seis juegos.

El pitcher venezolano, que tiene una foja de 9-5, permitió dos imparables, pero fue retirado después de 63 lanzamientos debido a una inflamación en el dedo medio de la mano derecha. Diego Castillo, Colin Ponche y Andrew Kittredge terminaron una labor de seis hits.

Mike Brosseau y el venezolano Jesús Aguilar se volaron la barda y tuvieron dos producidas cada uno para los Rays, que también ganaron seis juegos consecutivos del 25 al 30 de mayo.



Angelinos 2, Indios 6

Cleveland.- Shane Bieber se convirtió en el primer lanzador con tres juegos completos esta temporada, en una actuación de cinco hits que dio a los Indios de Cleveland una victoria de 6-2 sobre los Angelinos de Los Angeles y les llevó a barrer la serie de tres partidos.

Bieber (11-4) recetó ocho ponches y no cedió pasaportes, para llegar a 300 ponches en su carrera en su 44ta actuación en un montículo de Grandes Ligas. Bieber, en Más Valioso del Juego de Estrellas, tiene foja de 9-2 en sus últimas 15 aperturas.

Cleveland registra un récord de 37-15 desde el 4 de junio, el mejor de las Mayores en ese período.



Medias Blancas 10, Filis 5

Filadelfia.- El dominicano Leury García pegó un grand slam, su compatriota Eloy Jiménez añadió un bambinazo de tres carreras y Tim Anderson también se voló la barda para llevar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria por 10-5 sobre los Filis de Filadelfia.

Los Filis siguen en la contienda por un boleto de comodín de la Liga Nacional, pero han perdido dos de tres juegos en casa ante unos Medias Blancas que se encuentran por debajo del promedio de .500. Ni siquiera la presencia de Chase Utley, Ryan Howard, Pedro Martínez y del resto de los campeones de la Liga Nacional de 2009 pudo inspirar a Filadelfia para remontar contra el dominicano Reynaldo López (6-9) y tres relevistas.

Los Filis gastaron 330 millones de dólares para adquirir a Bryce Harper y avivaron las expectativas de que podrían ser un fuerte contendiente a postemporada por primera vez en casi una década.



Mets 13, Piratas 2

Pittsburgh.- El dominicano Robinson Canó, estrella de los Mets, parece dirigirse nuevamente a la lista de lesionados tras sufrir una distensión del tendón de la corva de pierna izquierda, un padecimiento que eclipsó la sólida actuación de Noah Syndergaard que llevó a Nueva York a imponerse 13-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Canó conectó un hit al jardín derecho en la cuarta entrada, su tercer imparable del encuentro y noveno en sus últimos 15 turnos al bat. Se detuvo tras llegar a primera y se tomó la parte trasera de la pierna. Su compatriota Melky Cabrera lanzó al torpedero Kevin Newman, quien sacó a un Canó que regresó cojeando al dugout.

En su primera temporada con los Mets, después de ser adquirido de Seattle, Canó, de 36 años, estuvo limitado a un juego del 22 de mayo al 16 de junio debido a una lesión en el cuádriceps izquierdo.



Azulejos 5, Orioles 6

Baltimore.- Trey Mancini produjo un par de carreras y los Orioles de Baltimore aprovecharon el mal debut en Grandes Ligas del relevista dominicano Yennsy Díaz para superar 6-5 a los Azulejos de Toronto.

Mancini ha remolcado 15 carreras en 13 duelos frente a Toronto esta temporada.

Los Orioles ganaron un partido plagado de errores que incluyó wild pitches, pifias defensivas, costosas bases por bolas y fallas de corredores.