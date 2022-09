Yanet ‘Chihuas’ Vidal regresa a la jaula este próximo 30 de septiembre en una pelea por el título de las 115 libras ante Sherlyn Sánchez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La peleadora profesional chihuahuense, que está a un par de días de cumplir los 25 años de edad, quiere recuperar lo que es suyo y está ante otra gran oportunidad de hacerlo y trascender cuando protagonice la función Supreme Fight Night MX 02, con la posibilidad de traerse un campeonato a casa.

“Viviendo el sueño, disfrutando el proceso, altas y bajas, pero siempre de la mano de mi equipo @inv1ktuscuu @israel_garcia66 y @Boxavalos”, aseguró Vidal Alarcón.

Con récord de dos victorias a cambio de tres derrotas en sus cinco salidas como profesional en la MMA, Yaneth alista todo el cargamento para llegar em las mejores condiciones posibles para este combate ante la morelense.

La ‘Chihuas’, que va estelarizar una cartelera dentro de los pesos paja, tendrá en sus manos el momento de proclamarse campeona en una prometedora pelea que será una guerra sin cuartel ante una rival invicta, con dos victorias en mismo número de apariciones en el octágono.

Yaneth siempre cumple su promesa de volver a la jaula más fuerte que nunca y ésta no será la excepción.

“No puedo estar más feliz y agradecida con Dios por las oportunidades que hoy tengo, la gente que está cerca de mí sabe que a diario trabajo muy duro para esto, ha sido un camino bastante difícil, esta vez tengo la gran oportunidad de pelear por un título en Chiapas y uuf… dígame qué más le pido a la vida”.

Parte de los sacrificios que Vidal Alarcón ha hecho es pausar su carrera de Enfermería General para dedicarse en su totalidad a este deporte.

“Me motiva contar con estas experiencias, me hace madurar deportiva y personalmente, uno está más concentrado, más enfocado, se valora todo aún más”.

“No me arrepiento, me di cuenta que este lugar (la jaula) es el lugar donde pertenezco, siempre que hago una cosa me entrego por completo. Ha valido la pena cada sacrificio, cada sufrimiento, lágrima, las experiencias de este deporte no las cambiaría por nada”, finalizó.

El dato…

El debut profesional de Yaneth Vidal fue en el año 2020 en Guerreras Lux Fight League, donde avanzó hasta la semifinal

De cerca:

Yaneth Vidal Alarcón

Edad: 24 años

Originaria: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.56 m

Peso: 53.500 Kg

Disciplina: MMA

Récord: 2-3-0

Su Rival: Sherlyn Sánchez Mendoza

Edad: 19 años

Originaria: Cuautla, Morelos

Estatura: 1.58 m

Peso: 53.500 Kg

Disciplina: MMA

Récord: 2-0-0