Más allá de la sangre

Unidos toda la vida por la sangre y juntos durante cinco años en las pistas de atletismo, hoy el destino los mantiene como ‘rivales deportivos’ al pertenecer uno a las Liebres del Tecnológico de Ciudad Juárez y otro a los Indios de la UACJ.

Son los hermanos Jeysson y Brandon Cano, que también comparten la práctica del decatlón en sus respectivas escuelas, a la que el primero agrega el salto con pértiga individual.

Jeysson es el mayor y empezó en el atletismo a la edad de 13 años en el estadio 20 de Noviembre con el profesor Carlos Sifuentes, pero en la disciplina de la marcha o caminata.

“Llegó un momento en el que yo no quería ser más marchista y quería probar algo más y fue cuando comencé a ser saltador de altura, de ahí fui a correr el 110 con vallas, luego salto con pértiga individual y a las pruebas combinadas”, recordó.

Fue Jeysson el que invitó y animó a Brandon para que también tomara la decisión de practicar este deporte de una manera más seria y constante.

“Empecé cuando estaba en quinto de primaria, tenía 11 años, igualmente yo empecé aquí en el estadio 20 de Noviembre con el profesor Sifuentes”, comentó.

En ese entonces, Brandon competía en los 800 y mil 500 metros, hasta que en el 2011 empezó con pruebas combinadas, luego pasó al heptatlón con Juan de Dios Vázquez en el ‘Tec’ y fue él quien lo desarrolló como decatleta.

“Y por causas de universidad me cambié a la ‘Uni’ y obviamente tuve que cambiar de entrenador y ahorita entreno en el Benito Juárez con el profesor Tomás Meza”, dijo Brandon, quien estudia el sexto semestre de la licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas.

-¿Alguna vez entrenaron juntos?

“Sí, gracias a Dios que Jeysson fue quien me estuvo guiando ahí con el profe Juan de Dios y ahí estuvimos entrenando cerca de cinco años, juntos como compañeros, más que nada es algo bonito porque él es mi hermano y pues está muy ‘suave’, me gustaba entrenar con él”, respondió Brandon.

-¿En la casa qué les dicen que uno es de Liebres y otro de Indios?

“Pues nada, son las carreras que cada uno eligió, pero es bonito tener también a mi ‘carnal’ en el deporte, en el mismo deporte y de hecho nos enfrentamos algunas veces, y fue más que nada apoyo, más que con ganas de ver quién le ganaba a quién, con ganas de mejorar nuestras marcas y estamos ahí a la par”, contestó Jeysson, que se encuentra en el onceavo semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica y que a mediados del 2018 fue subcampeón en el Nacional Intertecnológicos, en Oaxaca.

El atletismo ha sido una parte importante en la vida de los dos hermanos al abrirles puertas, darles la oportunidad de conocer otras ciudades y disciplinarlos.

“Es un deporte que me ha abierto muchas puertas, me ha dado escuela, me ha dado becas, me ha dado viajes, me ha permitido conocer partes que yo no sabía que iba a conocer, más que nada por mi situación de vida. Es algo que a uno lo forma en la vida, lo disciplina y lo aleja de cosas que podrían ser malas para uno”, considera Brandon.

“A mí me da mucha satisfacción saber que hemos conseguido también las becas por la escuela, conocemos gente nueva, tenemos compañeros nuevos, se hacen bonitas amistades y son rivalidades en la pista muy suaves porque no es una rivalidad que sea mala, sino que intentamos hacer lo mejor, en la pista somos rivales, , pero nos forma como grandes personas,” agregó Jeysson.