Mark’s Warrior triunfa en el Rio Grande Señor Futurity

Mark’s Warrior, caballo castrado dosañero, salió del sexto lugar en el último tramo para levantarse a tiempo y ganar el Rio Grande Señor Futurity, con bolsa de $116 mil 386 dólares para purasangres, que se corrió este domingo en el hipódromo Ruidoso Downs.

“Estaba esperando algo de espacio”, dijo el jockey Alfredo Sigala en el círculo de ganadores. “Sabía que tenía mucho caballo debajo de mí y sólo necesitábamos un hueco. Uno se abrió y es por eso que estamos en el círculo de ganadores”.

El caballo castrado es propiedad de Dale Taylor y entrenado por Todd Fincher, quien ensilló cinco caballos en la carrera. Los apostadores hicieron de Mark’s Warrior una apuesta arriesgada de 24-1 en la séptima carrera y el caballo pagó $50.00, $17.60 y $ 11.40 en un tiempo ganador de 1:05.94 segundos por cinco furlongs y medio.

Mark’s Warrior es producto de Marking y de la yegua Key to My Warrior, ésta última de Majestic Warrior. Es la primera victoria del joven en cuatro oportunidades.

En la novena carrera, la favorita Bella Dona no decepcionó al llevarse a casa una victoria por cuatro y un cuarto de cuerpo en el Rio Grande Señorita Futurity con bolsa de $124 mil 849 dólares.

“Me dio unos tres saltos de camino a la meta”, dijo el jockey Jimmy Coates. “Aparte de eso, ella estaba jugando por ahí. Tiene mucha velocidad natural, es rápida”.

Bella Dona pagó $4.20, $3.00 y $3.00 en un tiempo ganador de 1:05.06 minutos por cinco furlongs y medio. La potranca está invicta en tres aperturas con ganancias de aproximadamente 75 mil dólares. El padre de la potra es Attila’s Storm, salida de la yegua Charlotte’s Drone, y ésta producto de B.G.’s Drone.

Las carreras continúan en Ruidoso Downs el próximo fin de semana con las pruebas para el All American Futurity de 3 millones dólares, el All American Derby de 929 mil 225 dólares y el All American Oaks de 439 mil 884 dólares. La primera posta para los tres días será al mediodía.