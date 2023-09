Mario Balotelli: El delantero escándalo

Mario Balotelli pudo ser un referente, pero los escándalos le ganaron.

El delantero italiano jugó en clubes como Inter de Milán, Manchester City, Milán y Liverpool, sin embargo, su carácter tan volátil le generó infinidad de conflictos al grado de rebasar sus hazañas deportivas.

PUBLICIDAD

Sobre advertencia...

Mario nació en Palermo, Italia; es hijo de inmigrantes de Ghana que lo dieron en adopción a una familia italiana.

Por sus orígenes, Balotelli ha sido víctima de racismo y previo a la Eurocopa 2012, realizada en Polonia y Ucrania, advirtió: "Soy un genio y pocos tienen mi talento. Me siento italiano, pero estoy orgulloso de mis raíces. Es una suerte ser negro. La Eurocopa es la cita más importante para mí... Estamos en el 2012, pero si alguien me tira una banana como en Roma en 2009, iría a la cárcel porque lo mato".

Nada que envidiar a Messi ni a CR7

"Si hubiera tenido en el City la mentalidad que tengo ahora, habría ganado un Balón de Oro. Podría haberlo ganado. Estoy seguro de esto. Pero ya sabes, creces, eres más maduro. Perdí algunas oportunidades para estar a ese nivel, pero estoy seguro que mi calidad está al mismo nivel que la de Messi y Cristiano, pero dejé pasar ciertas oportunidades. Si hablamos de calidad, calidad para jugar al futbol, no tengo nada que envidiarles", dijo Balotelli.

Primero el juego, luego el amor

El italiano fue conocido por su pasión por las mujeres, pero también no tenía el mejor trato con ellas.

En abril de 2013, a ofreció a su novia a jugadores del Real Madrid si remontaban un 4-1 en contra del Dortmund: "Si el Madrid remonta, dejo que mi novia duerma con ellos". El marcador quedó 2-0 para los Merengues.

Otra de ellas, le advirtió que si no dejaba los videojuegos, lo abandonaría.

"Mi novia me dijo que si sigo jugando al FIFA se mudaría. Le respondí que, si me esperaba 10 minutos, le ayudaba a hacer la maleta", contó Balotelli.

Desobedece a Mourinho

"Jugábamos con el Inter en Rusia, en Kazán, un partido de Champions. Todos los delanteros se habían lesionado y solo conté con Mario. A los 30 minutos le sacaron amarilla y entré en pánico. En el descanso le dije que se relajara, que no entrara en provocaciones, que no protestara al árbitro. El estadio tenía un túnel de vestuarios largo y tardé un poco en salir en la segunda mitad. Cuando iba a llegar al banquillo, vi que venía hacia mí. Le dije: '¿a dónde vas?'. Y me contestó: 'Me han expulsado'", contó su ex técnico José Mourinho.

Locuras en el City

Su paso por el Manchester City fue memorable: "Si estaba en una gasolinera, pagaba el combustible de todos los que estaban ahí o era capaz de darle un fajo de dinero a una persona sin hogar. Se solía preguntar por qué su auto había sido retirado hasta 27 ocasiones era porque estaba pintado de camuflaje y se ponía en lugares prohibidos en un restaurante en el centro de Manchester cada día. Abrí su locker después de que se fue del equipo y se cayeron todas sus multas de tráfico", contó Les Chapman, ex utilero de Manchester City.