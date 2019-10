Marineros, único equipo que sigue sin llegar al Clásico de Otoño

Seattle.- Ahora sólo queda uno. Los Nacionales de Washington están en la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia, después de barrer el miércoles a los Cardenales de San Luis. Se convirtieron en el último equipo de la Liga Nacional que ha alcanzado el Clásico de Otoño.

Y con ello, queda sólo un club con la dudosa distinción de no haber jugado jamás por el título de las Grandes Ligas.

Felicidades Marineros de Seattle. No sólo tienen la mayor cantidad de años sin aparecer en los playoffs en el deporte profesional estadounidense, sino que ahora son el único equipo que nunca ha disputado una Serie Mundial.

Los Marineros surgieron en 1977. Pese a contar con alineaciones que incluyeron a estrellas como Ken Griffey Jr., Ichiro Suzuki, Randy Johnson, Édgar Martínez y Alex Rodríguez, sólo tienen cuatro apariciones en los playoff en su historia, todas entre 1995 y 2001.

Seattle ha estado en tres Series de Campeonato de la Liga Americana y fue enviado a casa en todas. La ciudad jamás ha albergado un juego de Grandes Ligas más allá del 22 de octubre.

La marcha de Seattle en los playoffs de 1995 podría haber salvado al beisbol en la región Noroeste-Pacífico. Pero tan memorable como fue, no terminó en la Serie Mundial. Lo mismo sucedió en 2001, cuando los Marineros empataron el récord de las Mayores con 116 victorias en la campaña regular sólo para ser despachados por segundo año consecutivo por los Yanquis de Nueva York tras cinco miserables partidos en la Serie Divisional.

Esta sufrida franquicia ha pasado a segundo plano en una ciudad donde todos los demás equipos de deportes profesionales han ganado títulos.

Los Halcones Marinos conquistaron su primer Super Bowl tras la temporada 2014. El Storm de Seattle ganó los campeonatos de la WNBA en 2004, 2010 y 2018. Los Sounders obtuvieron la MLS Cup en 2016. Y los SuperSonics de Seattle fueron la primera franquicia de la ciudad en conquistar un campeonato en 1979.