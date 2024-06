Marian es de bronce

La juarense Marian Rivera Armendáriz compitió en sus últimos Juegos Nacionales Conade y cerró el ciclo con una medalla de bronce en la categoría Sub-21 del boliche, logro que sumó al tercer lugar obtenido una semana después en el torneo Concecabol que se llevó a cabo en Venezuela.

“Esta es la primera medalla que tengo en un torneo Conade y pues fue mi último Conade porque ya cumplo los 21 y ya no entro en juvenil”, compartió la bolichista fronteriza.

Marian compartió que el torneo fue bastante complicado por la topografía de las pistas, lo que hacía que se batallara a la hora de jugar, aunque también haber tenido un mal juego en la última serie provocó que ya no pudiera ir en busca del oro.

“Porque literalmente estaba a 17 pinos de tenerlo, entonces como que eso también fue un poco desgastante para los demás días, pero aun así pues orgullosa de estar en el podio”.

En el país sudamericano, Marian vivió una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido hasta entonces, y allá supo lo que es enfrentar a representantes de países como Colombia, Puerto Rico, El Salvador y por supuesto los anfitriones.

“Ahí sí ves la diferencia del nivel y además los nervios no son igual de ir a representar a tu estado que ya ir a representar a México”.

Mientras en los Juegos Conade conquistó la medalla de manera individual en la categoría Sub-21, en Venezuela fue en parejas Segunda Fuerza.

“Cuando ya estás por primera vez y empiezas a ver que son ya otros países, que empiezan a mencionar a Colombia, Venezuela y todo eso, pues los nervios sí son bastante mayores... creo que nunca había sentido un nervio tan grande de decir yo vengo como selección de México, pero a la vez siento que los manejé bastante bien y pues me sirvió como experiencia y siento que el resultado me hace sentir orgullosa de decir que todavía en próximos torneos me puede ir mucho mejor y confiar que sí lo puedo lograr”, dijo Marian en relación a ésta, su primera experiencia en una justa internacional.

Estudiante de Administración de Empresas en la UACJ, Marian Rivera empezó en el boliche cuando tenía unos 12 años influenciada por sus papás y su familia, que lo han jugado toda la vida.

“Me gusta lo diferente que es a todos los deportes, me gusta que es un deporte que conlleva muchas cosas, a pesar de que no lo consideran un deporte pues sí necesitas tener tu condición, sí necesitas tener puntería, resistencia; todo eso; es un deporte que necesitas demasiadas cosas además de lo mental”, concluyó Marian.

Conózcala

Nombre: Marian Rivera Armendáriz

Fecha de nac.: 23 de julio de 2003

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.59

Peso: 56 kg