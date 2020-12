‘Marchan’ los 50 km de Olímpicos

Cortesía

Con sentimientos encontrados el marchista chihuahuense Horacio Nava recibió la noticia de la desaparición de su prueba, los 50 kilómetros, oficialmente a partir del próximo año, a excepción de la competencia olímpica que sí se llevará a cabo en Tokio, Japón.

“A mí siempre me gustó y apasionó esta prueba, la más larga del atletismo, de un gran esfuerzo mental y físico y de la cual, con tristeza, veo su desaparición para dar paso ahora a pruebas que no duren tanto con espacios más cortos y haya además una equidad de género”, afirmó.

Horacio prácticamente desarrolló esta prueba por casi 20 años, en los que compitió en ocho mundiales del 2005 al 2019, además de tres Juegos Olímpicos y muy probablemente cuatro si llega a calificar para Tokio.

“Yo veía que tanto la Federación Internacional de Atletismo como el Comité Olímpico Internacional ya debatían este tema años atrás; querían cambios y, bueno, llegó la despedida de mi prueba justo en el cierre de mi carrera”, dijo el andarín chihuahuense y uno de los máximos íconos de los 50 kilómetros en México.

Dejó entrever además que para no perder la esencia de los 50 en cuanto a la técnica y reglas, se pondrá a prueba a partir del próximo año en la modalidad de 30 ó 35 kilómetros, y con ello buscar cumplir el objetivo de la equidad de género donde pretenden los organismos internacionales tener una participación del cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.

“De hecho ya confirmaron que el Mundial de Atletismo en el 2021 a celebrarse en Oregon, Estados Unidos está contemplada la prueba de caminata de los 35 kilómetros”.

“Por lo pronto, yo sigo entrenando con mis cargas a distancia en cerros y alrededores de la ciudad, aplicando todas las medidas necesarias ante esta contingencia sanitaria, siempre cuidándonos”.

Sobre su futuro, Nava Reza a sus 38 años ya vislumbra su posible retiro para el 2021, sin embargo, deja encendida una ‘velita’ de esperanza para decir adiós definitivamente para París 2024.

“Sería grandioso para mí marchar en los últimos 50 kilómetros de la historia el próximo año en Tokio y para ello estoy enfocado actualmente y dependiendo cómo me sienta en ese entonces vería que tan lejos estaría París, ya que el deporte me lo ha permitido me he cuidado y una sola lesión en el 2012 pero también ya me pongo a pensar en mi edad que viene mi tesis de la Maestría y mis dos niñas a las que disfruto mucho y cada vez reclaman más”.

Horacio tiene un alto ranking mundial en cuanto a puntos, lo que le permite encarar esta parte del ciclo olímpico con tranquilidad.

“La Federación Internacional va a anunciar el año entrante quién ya está calificado a Juegos Olímpicos con base en ese ranking. De ahí podemos saber si aumentamos las competencias en las que participaremos, o no, porque lo ideal es llegar a Tokio con buen descanso, en las mejores condiciones”.

De cerca…

Nombre: Horacio Nava Reza

Edad: 38 años

Originario: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.80 m

Peso: 64 kg

Disciplina: Atletismo

Especialidad: 50 km

Su trayectoria…

21 años de carrera deportiva

4 medallas de Juegos Panamericanos

2 oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe

3 Juegos Olímpicos

5 participaciones en mundiales de atletismo