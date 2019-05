Marca insólita: Anota 9 goles en un solo partido oficial

Polonia— El delantero Erling Braut Haaland marcó nueve goles, una marca jamás registrada en cualquier competencia de FIFA, en la escandalosa victoria de Noruega 12-0 sobre Honduras, en su tercer partido de la fase de Grupos del Mundial Sub 20, que se celebra en Polonia.

Pese al triunfo, el combinado escandinavo no tiene su boleto asegurado para los Octavos de Final, ya que terminaron su participación en la tercera posición del Grupo C y están a la espera de una serie de resultados para avanzar como mejor tercer lugar del torneo.

Haaland, quien juega con el Red Bull Salzburg, de Austria, marcó al 7', 20', 36', 43', 50', 67', 77', 88' y 90', mientras que Leo Ostigard, al 30', Jens Hauge, al 46', y Eman Markovic, al 82', completaron la vapuleada. Incluso el atacante de 18 años pudo llegar a las 10 dianas, aunque un tanto al minuto 8 fue anulado por una falta sobre el defensor Wesly Decas.

Noruega propinó la mayor goleada en la historia del Mundial Sub 20, superando el 10-0 que Brasil dio a Bélgica en los Cuartos de Final de la edición de 1997, celebrada en Malasia.